Efter VM-aflysning: - Det ser sort ud

Landstræner Anders Lund tror ikke meget på, at der bliver fundet et alternativ til det aflyste VM - men hvis det sker, vil Danmark stille et slagkraftigt hold

Da Mads Pedersen sidste år afviste italienske Matteo Trentin i spurten og skrev historie ved at blive den første mandlige verdensmester i linjeløb, gav det landstræner Anders Lund ekstra motivation til igen at få den regnbuefarvede VM-trikot på danske skuldre.

Onsdag blev den motivation forvandlet til frustration, da de schweiziske VM-arrangører meddelte, at de på grund af landets coronarestriktioner ikke kan løfte opgaven og afholde VM i slutningen af september.

- VM er et kæmpestort højdepunkt på sæsonen for mig som landstræner. Det er det, vi i unionen arbejder hen imod hele sæsonen.

- Vi vidste godt, at en aflysning var en mulighed, så det var med en vis bæven, at vi så frem imod denne dag.

- Men at vi var forberedt på det, gør det ikke mindre smertefuldt, siger Anders Lund.

I Den Internationale Cykelunion, UCI, har man meddelt, at man arbejder - og formentlig har gjort det i et stykke tid - på at finde en alternativ arrangør.

Derfor kan VM 2020 fortsat ende med at blive til noget - men Anders Lund er ikke optimist.

- Det er ikke fordi, at jeg er sortseer, men jeg mener, at det er realistisk at sige, at det ser sort ud.

- Nu er det ikke mig, der forhandler med forskellige byer, men man kan jo se omkring sig og konstatere, at det ikke helt går i den rigtige retning ude i verden, siger Lund.

En totalt aflysning betyder, at Mads Pedersen kan køre i regnbuetrøjen et år mere. Et plaster på såret, når Anders Lund for alle tilfældes skyld skal forsøge at forberede sig på et andet VM - uden at kende nogen detaljer.

- Det er totalt i mørke nu. Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, om vi skal køre, og hvor det så skal være.

- Jeg nåede at se ruten i Schweiz, inden de lukkede det hele ned og havde en klar forventning om, at vi ville komme med et stærkt landshold og være blandt de bedste, så vi kunne følge op på Mads' sejr sidste år.

- Men når det er sagt, så har vi en elite og en bredde, der er konkurrencedygtig uanset ruten, siger Anders Lund.

Flere af hans normale opgaver som ungdomsløbene Tour de l'Avenir og Fredsløbet er helt blevet aflyst. Det samme er etapeløbet Danmark Rundt, mens EM bliver uden herrerytterne.

- Det er vanskelige arbejdsforhold og stærkt demotiverende. Det er ikke så sjovt at gå på arbejde for tiden, konstaterer den danske landstræner.

Se også: Ustoppelig stjerne viste igen storform

Se også: Officielt: VM i cykling er aflyst