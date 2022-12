Efter voldsomt styrt: Dansk stjerne misser Touren

Et voldsomt styrt holdt Michael Valgren ude af Tour de France i år, og cykelrytteren har også droppet at stille til start i 2023-udgaven af verdens største løb.

Det siger han til TV 2 Sport.

Valgren, der kører for EF-holdet, styrtede i juni på sidste etape af det franske etapeløb Route d'Occitanie og røg ud over en skrænt.

Valgrens hofte gik af led, og han beskadigede sit knæ. Valgren pådrog sig også et bækkenbrud.

De mange skader gør, at thyboen ikke tør satse på at blive klar til næste års Tour, selv om der er et halvt år til.

- Jeg kan allerede godt afskrive Touren. Det har jeg affundet mig med. Det er superærgerligt, men der er ikke så meget at gøre ved det. På den måde har jeg det fint med det.

- Hvis jeg ikke var god nok, ville jeg være pisseirriteret. Jeg tror dog på, at jeg kommer tilbage på topniveau, siger Valgren til TV 2 Sport.

Han fortæller, at genoptræningen efter styrtet ikke er gået som forventet. Især knæskaden giver Valgren problemer, fortæller han til TV 2 Sport.

Valgren skal i den kommende sæson starte med at køre for EF's udviklingshold. I august kan han blive rykket op på EF's 'førstehold', der er en del af World Touren, cykelsportens højeste niveau.

Til TV 2 siger han, at han regner med tidligst at kunne køre cykelløb i maj eller juni.