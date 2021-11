Efterforsker dødsfald for tredje gang

Hvad skete der i de sidste timer op til Marco Pantanis død i 2004?

Det vil efterforskerne i Italien nu til bunds i, efter at der er dukket et nyt dokument op i sagen om den tidligere cykelrytter, skriver cyclingnews.com.

Det er tredje gang, at Pantanis død efterforskes.

Hans mor, Tonina Pantani, har aldrig købt forklaringen om, at hendes søn døde af en blanding af kokain og antidepressiv medicin.

Derfor har hun indgivet et 51 sider langt dokument til politiet i Rimini, hvor Marco Pantani endte sine dage. Hun har også selv talt med politiet.

- Jeg har gennemgået hele historien. Jeg var - og er - overbevist om, at hele sandheden om Marcos død endnu ikke er kommet frem om, hvad der skete på hotellet i de sidste timer og dage op til hans død, siger hun ifølge cyclingnews.com til Quotidiano Nazionale.

Narkohandleren, som solgte Pantani den sidste kokain, har angiveligt fremlagt nye beviser, og det har fået Tonina Pantani til at kræve sagen genåbnet. Hun har derfor hyret nye advokater.

- Tonina ønsker, at de efterforsker en sidste gang, om hendes søn døde som følge af en blanding af kokain og antidepressiv medicin, eller om der var andre årsager, siger advokaten Fiorenzo Alessi ifølge cyclingnews.com til avisen La Gazzetta dello Sport.

Nu vil politiet kigge på fundene fra de to første efterforskninger og de nye beviser.

Den seneste efterforskning blev åbnet i 2014, og heller ikke her blev der fundet beviser for, at den populære italiener blev slået ihjel.

Første efterforskning førte til flere domme for salg af narkotika, som ifølge politiet førte til Pantanis død.

Pantani, der blev 34 år, var i en årrække en af verdens bedste cykelryttere.

Han vandt både Tour de France og Giro d'Italia samlet og i alt 16 etapesejre på tværs af de to løb.