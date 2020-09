Egan Bernal trækker sig fra Tour de France

Sidste års vinder, Egan Bernal, har ikke i sinde at forsætte i dette års Tour de France, der har udviklet sig som et mareridt for ham.

Han står dermed af før den ekstremt hårde 17. etape, der venter denne onsdag.

Den 23-årige colombianer vil nu forsøge at komme sig og sætte sig nye mål efter den forfejlede Tour-forsvar.

- Vi har taget denne beslutning for Egans skyld. Han er en ægte mester, der elsker at køre, men han er samtidig en ung rytter med mange Tour de France-løb foran sig, og på dette tidspunkt synes vi, at det er bedre for ham at stoppe, siger INEOS' holdchef Dave Brailsford.

- Det var selvfølgelig ikke den måde jeg ville slutte mit Tour de France, men jeg er enig i beslutningen, når man ser på situationen. Jeg har kæmpe respekt for løbet, og jeg ser frem til at komme tilbage i de kommende år, siger Bernal.

Bernal havde tabt ufatteligt meget tid i bjergene, og han lå på en kedelig 16. plads, da der blev sagt stop. 19 minutter efter den førende Primož Roglic ....

Rytterne skal onsdag over to bjerge, der er uden for kategori.

Først gælder det Col de la Madeleine, der er 17,1 kilometer langt og stiger med 8,4 procent i gennemsnit. Herefter venter det frygtede Méribel Col de la Loze, hvis stejle sidste fire-fem kilometer særligt ventes at gøre en stor forskel.

