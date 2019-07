Egan Bernal vinder Tour de France

Egan Bernal blev som ventet den første colombianer til at vinde Tour de France, da han helt efter planen gennemførte 21. etape i Paris og forsvarede den gule trøje

Sejren blev reelt sikret på lørdagens afsluttende bjergetape, men nu er det helt officielt. Egan Bernal er vinder af Tour de France 2019.

21. etape blev vundet af Caleb Ewan efter den traditionelle massespurt på Champs-Élysées i Paris. Australieren vandt cykelsportens mest prestigefyldte spurtsejr foran Dylan Groenewegen og Niccolò Bonifazio.

Løbets sidste etape var som altid en paradekørsel, indtil feltet nåede Paris. Undervejs nåede Egan Bernal at drikke champagne med sporsdirektører og holdkammerater - og nåede endda at skifte cykel. Naturligvis uden angreb fra de slagne konkurrenter.

Angrebslysten steg til gengæld mærkbart, da feltet ramte rundstrækningen i Paris, hvor lykkeridderne hurtigt gik i krig.

En kvartet med Nils Politt, Omar Fraile, Jan Tratnik og Tom Scully slog et hul på godt og vel et halvt minut, men den ambitiøse mission lykkedes trods alt ikke. Det gjorde Greg van Avermaets soloforsøg seks kilometer før mål heller ikke - og så kunne Caleb Ewan køre først over stregen på Champs-Élysées.

Første sydamerikaner nogensinde

22-årige Egan Bernal er den første sydamerikaner til at vinde Tour de France nogensinde - og den yngste vinder, siden Francois Faber vandt i 1909.

Bernal overtog den gule trøje efter kaos-etapen torsdag, hvor 19. etape måtte afbrydes på grund af uvejr og jordskred på ruten.

Han nåede dog at sætte samtlige konkurrenter af på stigningen Col de l'Iseran, hvor rytterne fik registreret deres tider. Lørdag forsvarede Team Ineos og Egan Bernal den gule trøje på fornem vis på den afkortede 20. etape, og dermed vinder colombianeren foran holdkammeraten Geraint Thomas og Jumbo-Vismas Steven Kruijswijk med henholdsvis 1'11" og 1' 31".

Romain Bardet sikrede Frankrig en smule oprejsning, da han sikrede sig den prikkede bjergtrøje lørdag, mens den grønne pointtrøje endnu en gang vindes af slovakiske Peter Sagan. Syv gange har Sagan snuppet sejren i pointkonkurrencen.

Egan Bernal vinder naturligvis også ungdomskonkurrencen, mens det blev offentliggjort i løbet af 21. etape, at Julian Alaphilippe skal hyldes på podiet som løbets mest angrebsivrige rytter.

Franskmanden overraskede alt og alle ved at køre med om den samlede sejr, men endte i sidste ende som nummer fem.

Du kan se den samlede stilling og resultatet af dagens etape nedenfor.

