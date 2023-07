Egen chef tordner mod Froome: Ikke pengene værd

For ti år siden vandt han sit første Tour de France.

Men siden maj 2018 har Chris Froome ikke vundet et eneste cykelløb, og de sidste par sæsoner på Israel-Premier Tech-holdet har langtfra været den succes, holdet havde drømt om.

Det erkender holdejer Sylvan Adams, der i et interview med Cycling Weekly og podcasten 'Radiocycling' er særdeles ærlig, da han bliver spurgt om, hvorvidt Froome har været de mange millioner kroner værd eller ej.

- Absolut ikke, lyder Adams' kontante svar.

Chris Froome kørte sit første Tour de France for Israel-Premier Tech i 2021. Her blev han samlet nummer 133. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

- Hvordan skal vi kunne påstå, at han har været pengene værd? Vi skrev under med Chris for, at han kunne være lederen på vores Tour de France-hold, og han er her ikke engang, så det kan ikke betragtes som værende værdi for pengene.

- Det her er ikke en pr-øvelse. Chris er ikke et symbol. Han er ikke et pr-værktøj. Han skulle have været vores Tour de France-leder.

Tog en chance

I 2019-udgaven af det store etapeløb Critérium du Dauphiné styrtede Chris Froome og pådrog sig adskillige alvorlige skader.

Det tog ham lang tid at genoptræne, og holdejer Sylvan Adams indrømmer da også, at de tog en chance, da de hentede den 38-årige brite til Israel-Premier Tech i 2021.

- Det var en dobbeltchance. Risikoen for varige men fra hans skader og selvfølgelig hans høje alder, siger Adams.

Sådan husker vi bedst Chris Froome - i den gule førertrøje på toppen af et Tour-bjerg. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

- Vi tog en chance, men vi skrev under med en af de bedste Grand Tour-ryttere i denne generation, og jeg var villig til at tage en chance, fordi vi var et lille hold.

Chris Froome kørte Tour de France for Israel-Premier Tech i både 2021 og 2022.

I 2021 blev han nummer 133, mens han sidste år måtte udgå grundet covid-19.

Cycling Weekly har forsøgt at få en kommentar fra Chris Froome, men det har ikke været muligt.