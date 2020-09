Ekspert havde kaldt den, men... - Det er så dumt

Brian Nygaard, der nu er tilknyttet DR som ekspert, havde som en af de få forudset, at Pogacar ville vinde Touren. Han glemte dog at spille en mønt på resultatet

Egan Bernal og Primoz Roglic skulle kæmpe om sejren i dette års Tour de France. Det kunne der nærmest ikke rokkes ved, men en dansk ekspert havde luret, at det var en tredje mands skæbne at stå øverst på podiet i år.

Brian Nygaard, der nu er ekspert hos DR, har i flere år været en del af Tour-dækningen på TV2, hvor han har fået et tæt forhold til Chris Anker Sørensen og dette års Aftentour-vært Rasmus Staghøj. Og 28. juli skrev han til de to, at Tadej Pogacar ville vinde.

Han blev mødt med en sund skepsis fra Staghøj.

Privatfoto

Nu er det en realitet, at det er 'den anden slovener', der er en paradekørsel i Paris fra at vinde Tour de France som den yngste siden 1904.

- Det er jo ikke, fordi jeg har en krystalkugle, men jeg så de slovenske mesterskaber, som var noget af det første efter corona-genåbningen og så sammenholdt jeg det med det, som jeg havde set ved Vueltaens sidste uge. Det han var i stand til der, samt at Roclic fejlkalkuredere i Giroen gav mig mavefornemmelsen.

- Det burde være umuligt, men jeg havde den alligevel, siger DR-eksperten.

I tråden fortæller Nygaard såmænd også, at han ville smide tusind kroner på det resultat. Men det gjorde han aldrig.

- Det er så dumt. Jeg kom fra det, og det er en kæmpe skuffelse, at jeg ikke står med et dollargrin nu, siger han fra Californien, hvor han til daglig driver en vingård.

- Alle må sande, at når man får børn, så glemmer man ting, siger tvillinge-faderen med et grin.

Den rutinerede kommentator leverede en stærk spådom. Foto: Claus Bonnerup

Han er selv helt målløs over 20. etape.

- Det er jo historieskrivning, for vi har jo ikke set noget lignende siden 1989 (Touren afgjort med otte sekunder mellem Lemond og Fignon, red.). Hvor er det smukt og vildt. Det er en gave. Og det er derfor, at cykelsporten er det bedste og mest dramatiske sportsgren af dem alle, siger Nygaard afslutningsvis.

Dansker bag triumf: - Han kom til mit værelse hver aften

Rasmussens top og flop: Fuldstændigt vanvittigt