Ekspert måber: Vingegaards tal er ekstraordinære

Tirsdag leverede Jonas Vingegaard en magtdemonstration i Tour de France, da han smadrede Tadej Pogacar med hele 1 minut og 38 sekunder på årets eneste enkeltstart.

Derudover slog danskeren sin holdkammerat - tempomonsteret Wout van Aert - med vanvittige 2 minutter og 51 sekunder.

Det må siges at være ekstraordinært. Men det var ikke det eneste.

Ekstraordinære tal

Efter sejren fortalte Jonas Vingegaard nemlig, at han trådte i pedalerne med 380 watt mellem etapens stigninger. Og det imponerer Peter Møller Christensen, som er sportsfysiolog hos Team Danmark.

Jonas Vingegaard vandt tirsdagens etape i Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

- De 380 watt er selvfølgelig ekstraordinære tal, når du vejer omkring 60 kilo. De 380 watt er over 6 watt/kg, og det er helt klart i den høje ende. Men selvom det er imponerende, så overrasker det mig ikke, for det er på dagen verdens bedste rytter. Det, som imponerede mig mest tirsdag, var den måde, han angreb nedkørslerne på, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var helt vildt at se. Han mestrede at smide watt ned i cyklen, sidde aerodynamisk og køre lige til grænsen. Det var teknisk sublimt. Jeg sad flere gange og tænkte, at han kører måske galt, men det gjorde han ikke, og det var et stand-out moment. Det kræver teknik og mod.

- Jeg skal ikke tage noget fra den fysiske præstation, men kørestilen på nedkørslen var det vildeste for mig. For skal du være noget ved musikken, skal du over 6 watt/kg, men det skal krydres med en god position på cyklen og høje tekniske køreevner.

Flere watt - mere energi

Når det kommer til watt, så måles det ud fra, hvor meget en rytter træder i pedalerne.

- Watt er kort fortalt et mål for energiomsætning. Så det er et udtryk for, hvor mange kræfter du belaster pedalerne med. Flere watt betyder mere fart, hvis man ikke ændrer sin position eller vægt. Så jo flere watt, du træder, jo bedre forudsætninger har du for at blive en god cykelrytter.

Peter Møller Christensen tilføjer, at du skal se på watt/kg, hvis du skal have en idé om, hvor høje danskerens tal egentlig er.

For når det kommer til rene watt, kan flere i feltet have trådt lige så mange eller flere watt end Jonas Vingegaard, fordi rytterne er større. Derfor kan man med watt/kg bedre sammenligne på tværs af forskellige ryttere.

Danskeren fører Tour de France med over 1 minut. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

En anden vigtig faktor

På en enkeltstart med perioder med høj fart er aerodynamik-tallet meget vigtigt, og det kaldes CDA, hvor et lavt talt indikerer god aerodynamik.

- Mit gæt vil være, at Jonas i går har ligget øverst både mht. watt/kg - som i går var særligt vigtigt opad stigninger - og mht. watt/CDA - som i går var særligt vigtigt nedad og på det flade stykke.

- Så det er vigtigt at huske på, at det ikke er sikkert, at den gule trøje har trådt flere watt end nummer 4 og 12. For det handler også om, hvordan du sidder på cyklen. Du kan sagtens have to ryttere kørende i vinden med samme fart, hvor den ene kører 350 watt, og den anden kører 400 watt, men det kan kun lade sig gøre, hvis den ene sidder bedre på cyklen.

Wattmåleren er vigtig

Efter onsdagens enkeltstart er mange på de sociale medier imponeret over, at Jonas Vingegaard er estimeret til 7,60 watt/kg på stigningen Côte de Domancy to Combloux over 13 minutter.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Peter Møller Christensen understreger, at det er et estimat med fejlkilder og derfor skal tages med et gran salt, hvis tallene ikke kommer fra Jumbo-Visma eller hovedpersonen selv.

Afsluttende forklarer sportsfysiologen, hvorfor rytterne er så opmærksomme på deres watt, og hvorfor der sidder en wattmåler på cyklen.

- Du kan godt sige, at rytterne holder øje med deres wattmåler i løbet af etapen for at sikre sig, at de kører de rigtige tal, så de ikke kører for langsomt, men heller ikke kører for stærkt, så de risikerer at gå kold 20 kilometer før mål. Det er et godt hjælperedskab - også til analyse efter en etape og i træning.