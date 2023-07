Ekspert om Jumbo-duel: - En mand kan ødelægge et helt hold

Både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard kommer til at være holdkaptajn for Jumbo-Visma ved dette års Vuelta a España, og det kan give problemer, ifølge Matti Breschel

Tour de France er slut, men cykelsæsonen er på ingen måde ovre - heller ikke for Jonas Vingegaard.

Tour-vinderen skal nemlig køre Vuelta a España til august og september, hvor han skal dele kaptajnrollen med dette års Giro d'Italia-vinder, Primoz Roglic.

Lige netop den kombination blev også set ved sidste års Tour de France, hvor det umiddelbart fungerede uden slinger i valsen.

Jonas Vingegaard smadrede sine konkurrenter i Touren og skal nu forsøge at gøre det kunsten efter i Vueltaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holdet kan smuldre

Den tidligere danske stjerne Matti Breschel, som er nuværende sportsdirektør hos EF-Education-Easypost, advarer dog om, at der hurtigt kan opstå problemer.

- Det kræver kun en mand at ødelægge et helt hold.

- Man er jo meget intenst sammen hele tiden, og man kører meget på loyaliteten og skal kunne stole på hinanden, så hvis man kører sin egen chance uden aftale med holdet, kan holdet smuldre, siger Breschel til Ekstra Bladet og fremhæver netop Jumbo-Vismas problemer under dette års Tour de France, hvor specielt Jonas Vingegaard blev beskyldt for ikke at hjælpe Wout van Aert.

Matti Breschel stoppede sin aktive karriere i 2019. Foto: Kenneth Meyer

Simpel opskrift

EF-Education sportsdirektøren har dog en klar opskrift på, hvordan sådanne situationer skal løses.

- Hvis sådan noget sker, er det vigtigt at få snakket tingene igennem og være ærlig over for sit hold.

- Men i sidste ende skal rytteren indordne sig. Det er sportsdirektøren, der bestemmer, og hvis man ikke følger holdets strategi, bør der være konsekvenser i min verden, siger Breschel, der dog medgiver, at det ikke altid er ligetil, når man har med så store stjerner at gøre, som Jumbo-Visma råder over.

Jumbo-Visma har en lang perlerække af store stjerner på holdet. Foto: Tariq Mikkel Khan

38-årige Matti Breschel, der selv har kørt Vuelta a España fire gange, tror dog på, at konstellationen med Vingegaard og Roglic som kaptajner godt kan lykkes.

- Jeg tror, at ryttere som Remco Evenepoel, Richard Carapaz og Enric Mas kommer til at stå skarpt, så hvis Jonas kun er på 95 procent, er det nok meget fornuftigt at køre med to kaptajner, da det vil give lidt flere kort at spille ud, siger Breschel, der også mener, at presset vil være mindre på både Roglic og Vingegaard.

Vuelta a España starter 26. august.