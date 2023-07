Ekspert: - Vingegaard nægtede at hjælpe

Adam Yates og UAE-holdet snød Vingegaard og Jumbo-Visma godt og grundigt på gårsdagens første etape af Tour de France, og det møder hård kritik fra den belgiske ekspert og kommentator Michel Wuyts.



- Jeg så fire Jumbo-Visma ryttere i den jagtende gruppe, og det var hovedsageligt Wilco Kelderman der arbejdede. Jeg så også en passiv Jonas Vingegaard, siger Michel Wuyts.



Han fortsætter med at lange ud efter Jonas Vingegaard, hvis manglende hjælp kostede en potentiel etapesejr til holdkammeraten Wout van Aert.



- Vingegaard ville ikke tage over efter Pogacar på toppen af den sidste stigning, og hjalp heller ikke til på nedkørslen. Okay, han er Tour- vinder, og så kan du sige: han behøver ikke hjælpe, men det gør ikke ondt, og du bliver ikke træt af at hjælpe. Jeg kan forestille mig, at Van Aert er en meget skuffet mand.



- Wout van Aert kan lide at hjælpe andre, og er en holdspiller. Det er kaptajnen åbenbart knapt så meget, slutter han.

1. etape blev vundet af Adam Yates fra UAE, som Jumbo-Visma netop kæmper mod om den samlede Tour-sejr.

