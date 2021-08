Efter en lille håndfuld etaper med flere mulige scenarier, kan man til 13. etape med al sandsynlighed skære det ned til én: En massespurt.

Selvom Philipsens exit betyder, at der er ét hold mindre til at kontrolleret udbrudsforsøgene, er FDJ nødt til at føre, og Quickstep formentlig mere end villige til at give en hånd med.