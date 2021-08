Eksperten: Pas på benspændet

3. etape gav os en forsmag på klassementskampen. Men nu vender feltet tilbage til lavlandet, hvilket sandsynligvis munder ud i massespurter. Derfor taler erfaringen og matematikken for, at det kan betale sig at gå all-in på otte sprintere i Vueltaspillet - der er imidlertid et væsentligt benspænd for den satsning på dagens etape.