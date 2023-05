Ekspertens nye trick: Kom til tops i Giro-managerspillet

Få kan være deres eksperttitel mere bekendt end Frederik Ingemann, når det kommer til managerspillet baseret på Giro d’Italia, der begynder på lørdag.

Ekstra Bladets managerekspert er i de seneste tre udgaver af ‘Girospillet’ på holdet.dk sluttet som nummer 3, 13 og 4 blandt de flere tusinde danskere, der dyster i at spå om udfaldet af det italienske etapeløb.

Denne gang har Ingemann så et helt nyt våben i ærmet, der kan komme Ekstra Bladets læsere til gode, når han forud for hver etape deler sine anbefalinger til managerspillet.

Insiderviden er nøglen til succes

- I år er første gang, at jeg kun har skullet tænke på managerspil, siger Ingemann med henvisning til, at han i sommer byttet skolebænken ud med en fast skrivebordstjans hos Ekstra Bladet.

- Derfor har jeg haft mulighed for at gå et skridt længere ved at interviewe ryttere og stille dem alle de spørgsmål, som kun managerspillere interesserer sig for.

Ekstra Bladets managerekspert fortæller blandt andet, at han som led i forberedelserne til Girospillet blandt andet har talt med de tre italienske wildcard-mandskaber.

Ingemann har blandt andet tale med den tidligere Tour-vinder Alberto Contadors mandskab, EOLO-Kometa, der har udmærket sig med en etapesejr og bjergtrøjer i Giroen. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

- De er vist ikke vant til, at journalister uden for Italien interesserer sig for dem, men det var super brugbart, selvom det ofte krævede en tolk, da de italienske ryttere sjældent taler engelsk.

- De var ikke blege for at dele deres planer og ambitioner med mig. Det er jeg sikker på, kommer til at give en fordel i managerspillet, fortæller Ingemann.

Vil hjælpe læserne til sejr - igen

Managereksperten glæder sig nu til at dele sine staldtips med læserne i sine optakter til Girospillet og lover i samme ombæring, at han vil gøre sit for at hjælpe dem til tops.

Også på sin egen bekostning, lyder det.

- Selvfølgelig er det en fed følelse at vinde et managerspil, men det er faktisk en endnu større tilfredsstillelse at have mit drømmejob og det kan jo kun lade sig gøre, hvis læserne har tillid til, at jeg gør mit bedste for at hjælpe dem.

Ingemann fortæller, at han særligt finder glæde i de mange, der reagerer på hans optakter til managerspillene på især Twitter med spørgsmål og kommentarer.

- Jeg bliver da sindssygt stolt, når vinderen af managerspillet til Vuelta España sidste år nærmest gav mig æren for sin sejr, men jeg bliver sgu også glad, når nogen skriver, at de lige har givet deres bror eller kollegaer baghjul på grund af mine anbefalinger.

Peter Krog takkede Ekstra Bladets ekspert, efter han sejrede i managerspillet til Vuelta a España i efteråret

- På den måde er jeg jo ikke anderledes indrettet end alle andre, der gerne vil gøre en forskel med deres arbejde, selvom jeg ikke bilder mig ind, at jeg redder verden med mine optakter, fortæller Frederik Ingemann og trækker på smilebåndet.

