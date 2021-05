Ekspertens råd: Jeg tør ikke se bort fra ham

Ekstra Bladets managerekspert blæser til angreb i Girospillet.

Ekstra Bladets manager-ekspert Frederik Ingemann Foto: Emil Agerskov 24-årig statskundskabstuderende og vært på podcasten 'Klubhuset' om managerspil. Top en procent-placeringer i alle fodboldspillene med undtagelse af EM Manager - forhåbentlig blot lidt endnu - krydret med et par rundesejre. Tidligere vinder af Vuelta a España-spillet samt tredjepladser i både Tour de France og Giro d'Italia. Vis mere Vis mindre

Mange managersspillere måtte se deres forhåbninger sejle væk med regnen og udbruddet på Giroens 4. etape. Det stod faktisk så galt til, at en lille negativ vækst må betegnes som en succes.

Heldigvis bør der ikke være tvivl om udfaldet på 5. etape. Det bliver til en massespurt, og den større forudsigelighed betyder, at man bør gå efter guldet.

KUN sprintere!

Det er min overbevisning, at man bør sælge alle sine ryttere til fordel for sprintere på 5. etape i Girospillet. Også selvom det for mange betyder, at man skal skille sig af med Remco Evenepoel blot for at købe ham tilbage etapen efter.

Det beskedne antal sprintere i Giroen samt en prissætning, der muliggør besiddelsen af næsten alle de oplagte, betyder nemlig, at man står med ualmindeligt gode chancer for at ramme etapens vindere og en høj etapebonus.

Selvfølgelig skal du have Merlier på dit manager-hold. Foto: Ritzau Scanpix

Det mest indlysende køb er naturligvis vinderen fra forleden, Tim Merlier, der, udover at være et godt bud på en etapevinder, ligeledes bør forsvare sin pointtrøje som en ekstra fjer i manager-hatten.

Andre hurtige herrer

Netop pointtrøjen giver Merlier incitament til at fortsætte sin spurt uanset, hvor håbløs en situation han befinder sig i.

Det samme kan ikke siges om Caleb Ewan, der til mange managerspilleres store fortrydelse slap trådet på 2. etape, da sejren var udenfor rækkevidde. Af samme grund var jeg tæt på at gå uden om Ewan til denne etape, og i stedet bruge af budgettet andetsteds.

Det ændrede sig imidlertid, da jeg opdagede, at der vil være overvejende modvind på opløbsstrækningen. En modvindspurt er nemlig Ewans force, og da en sejr på en sprinteretape præmieres så relativ godt, tør jeg ikke se bort fra australieren.

På de efterfølgende pladser kommer Elia Viviani, Fernando Gaviria og Giacomo Nizzolo – tilmed i den rækkefølge, når der tages højde for prisen. Alle tre var velpositioneret i spurten på 2. etape og vil igen på 4. etape profitere fra en teknisk finale.

Trioen er desuden åbenlyst interesseret i pointkonkurrencen, hvilket giver dem forøget incitament til at holde kæden stram i finalen såvel som i den indlagte spurt.

Meget af det samme kan siges om Peter Sagan, der tilmed mestrer tekniske finaler bedre end nogen anden. Til en enkelt og komplet flad sprinteretape synes jeg dog, at der er bedre valg end eksverdensmesteren med prisen in mente.

Skal Dylan med på dit hold? Foto: Ritzau Scanpix

Det kunne eksempelvis være Dylan Groenewegen, som tilhører den lille klub af potentielle vindere, men som ligesom Ewan risikerer at slå ud i banen, hvis sejren er glippet, som han var tæt på senest.

Billigere alternativer

I prislejet lige under kommer Matteo Moschetti, Davide Cimolai, Max Kanter og Filippo Fiorelli.

Den nye indehaver af den lyserøde førertrøje, Alessandro de Marchi, koster ikke meget og frister på den baggrund formentligt mange, men igen får udsigten til en høj etapebonus mig til udelukkende at foretrække sprintere.

Kniber økonomien er Lawrence Naesen den sidste, jeg vil anbefale, der med sin gode positionering bør finde vej til top 15 givet det beskedne antal konkurrenter.

Etapens sikreste og mest oplagte kaptajnvalg er naturligvis Tim Merlier, men i en modvindsspurt tror jeg faktisk meget på Caleb Ewan. Derfor falder mit valg på ham.

