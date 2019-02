Eksplosion efter Tour-afsløring

Hotelkæden Scandic oplever massiv efterspørgsel på værelser i 2021, hvor Tour de France kommer til Danmark.

Hotelkæden har modtaget mere end 100 henvendelser fra både ind- og udland, oplyser kommunikationschef ved Scandic Daniel Kirchhoff.

- Vi har oplevet massiv efterspørgsel allerede, og man skal huske på, at der er to et halvt år til, siger Daniel Kirchhoff.

Scandic har både modtaget henvendelser om hotel i København samt i de andre byer, der ligger tæt på ruten.

De interesserede henvender sig dog forgæves, da det ikke er muligt at booke værelser før et år forinden.

- Vi åbner først for bookinger et år før, så vi har ikke åbent endnu. Men vi kigger på, om vi skal gøre noget særligt i denne forbindelse, siger Daniel Kirchhoff.

Kommunikationschefen anbefaler de interesserede i at holde sig til, når Touren nærmer sig.

- Lige så snart vi åbner for bookinger, er det godt at være hurtigt ude, siger Daniel Kirchhoff.

Kæden Danhostel, der har vandrerhjem over hele landet, har også kunnet mærke på deres reservationer, at Tour de France kommer til Danmark i 2021.

- Det er en fantastisk glædelig begivenhed. De første forespørgsler er begyndt at tikke ind især i målbyerne, men også de byer, der ligger langs ruten, siger direktør i Danhostel Ole Andersen.

Direktøren i Danhostel har ikke overblik over, hvor mange reservationer, de allerede nu har modtaget.

Til gengæld er han sikker på, at de får fuldt booket til den tid.

- Der er ingen tvivl om vi får fyldt op i de byer nær målområderne. Når vi nærmer os, så vil der være fyldt op i en radius af 50 kilometer omkring start- og slutbyerne, siger Ole Andersen.

Også Nyborg Strandcamping mærker en stigende interesse for bookinger i 2021, når feltet cykler i mål i byen.

- Vores telefoner har faktisk ikke stået stille, siden det kom frem, siger Tina Demant Jensen, der er lejrchef for Nyborg Strandcamping.

I alt vurderer hun, at Nyborg Strandcamping har fået over 100 henvendelser fra primært danskere, der ønsker at booke en plads under Touren.

Men de interesserede må væbne sig med tålmodighed.

- Man kan sende os en mail, og så må vi bare tage det i den rækkefølge, de kommer ind. Vi kender hverken priser eller noget som helst til den tid, siger Tina Demant Jensen.

Senest, Nyborg Strandcamping oplevede en lignende efterspørgsel, var, da Storebæltsbroen åbnede for mere end 20 år siden.

Første etape af Tour de France i 2021 bliver kørt som enkeltstart i København, mens ruten på anden etape får start i Roskilde og mål i Nyborg.

Tredje etape bliver afholdt med Vejle som startby, mens Sønderborg bliver den sidste målby på dansk jord.