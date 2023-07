Ellevild Leth om Touren: - Helt fantastisk

Jørgen Leth siger altid sin mening om Tour de France. Om etaperne, landskabet og ikke mindst rytterne og deres kørestil.

Og i år er den 86-årige kommentatorlegende uhyre begejstret for løbets udfoldelse.

- Det er en af de bedste Tour, jeg har oplevet. Det er helt fantastisk, siger Jørgen Leth til Ekstra Bladet.

- Det er duellen mellem Vingegaard og Pogacar. Jeg kan godt lide, den måde de kører løbet på. Meget offensivt, åbner løbet hele tiden. Det er sådan, jeg gerne vil se Tour de France.

Efter ni etaper er der blot 17 sølle sekunder mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: Bernard Papon/Ritzau Scanpix

Sympati for begge

Det er mange år siden, vi har haft en så tæt rivalisering i Touren, og netop dét aspekt begejstrer Jørgen Leth.

- Det fantastiske ved denne udgave af Tour de France er, at jeg kan lide begge de to duellanter, siger han.

- Det er ikke sådan, at min sympati udelukkende er på Vingegaards side, selvom jeg godt kan lide ham og har mødt ham og synes godt om hans væsen. Jeg synes, Pogacar har egenskaber, som er helt enestående som rytter og et temperament, som jeg elsker at se udfolde sig.

Selvom Jørgen Leth holder med Jonas Vingegaard, har han stor sympati for rivalen Tadej Pogacar. Foto: Etienne Garnier/Ritzau Scanpix

Det er især de individuelle, offensive kvaliteter, Jørgen Leth sætter pris på.

- Det er ikke som tidligere, hvor det stærkeste hold dominerer totalt. Det er ikke til at holde ud.

- Her er to duellanter og personligheder, som folder sig ud. De skaber løbet selv ved at angribe. Altid.

Roser Rolf

2018 blev Jørgen Leths sidste år som Tour-fortæller for TV 2.

Men filminstruktøren og digteren følger stadig Touren tæt - nu på afstand på tv-skærmen.

- Jeg ser det somme tider med andre, og så sidder man og kommenterer det privat. Det er meget skægt. Jeg er vild med at se det, siger Leth og roser sine tidligere kommentatorkollegaer.

Dennis Ritter, Rolf Sørensen og Jørgen Leth var i mange år fast kommentator-trio på TV 2. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

- Jeg kan godt lide både Dennis (Ritter, red.) og Rolf (Sørensen, red.).

- Jeg kan godt lide, at Rolf har den styrke, at han kan blive bevæget. Han har følelserne med. Det kan man både se og høre.

Vingegaard har én fordel

Før tirsdagens 10. etape fører Jonas Vingegaard med sølle 17 sekunder til rivalen Tadej Pogacar.

Løbet af så tæt som nogensinde.

- Jeg tror stadig på Vingegaard, siger Jørgen Leth.

Efter 9. etape tilbragte Jonas Vingegaard lidt tid i selskab med familien. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg mener stadig, at han har en reserve, som vil give sig særligt til udtryk i de allerhøjeste bjerge i Alperne. Der tror jeg, han kan støde Pogacar lidt væk.

- Men det er virkelig så spændende, som det overhovedet kan blive. Man kan ikke ønske sig det bedre.

Tirsdagens etape ligner en klassisk udbryderetape, der går gennem højlandsregionen Massif Central.

Etapen får næppe den helt store indvirkning på det samlede klassement.