Ellevild Mads P.-chef fornemmede noget stort på vej

Normalt er Kim Andersen ikke en mand, der rutter med følelsesudladningerne.

Men da Trek-sportsdirektøren steg ud af bilen ved holdbussen efter Mads Pedersens etapesejr i Tour de France, kunne den danske taktiker slet ikke styre sin begejstring.

Alle i Trek-uniform fik et bjørnekram. Der blev givet highfives til kolleger fra andre hold. Selv ventende journalister risikerede et dask på skulderen, hvis de ikke nåede at komme af vejen.

I 13. forsøg lykkedes det endelig Trek at vinde en etape i denne Tour. Og for sportschefen betyder det ekstra meget, at det var hans landsmand, der skaffede den.

- Ja, det gør det. Det er supergodt, siger Kim Andersen efter at have færdiggjort sin æresrunde.

Mads Pedersen havde egentlig udpeget etaperne i Danmark som sit store mål. Men da var han ikke helt på toppen.

Siden har Kim Andersen dog kunnet se sin spydspids blive bedre og bedre og fornemmede, at han kunne levere store præstationer i denne uge.

- Vi har sat nye mål, fordi vi har kunnet mærke, at benene bare har været supergode, siger Kim Andersen.

- Mads er en fighter. Vi opnåede ikke det, vi ville i den første uge. Det var der en grund til med noget sygdom.

- Men vi har set, hvordan han har været supergodt kørende hele ugen. Han har brug for hårde cykelløb. Har brug for at være i udbrud nogle dage, forklarer sportsdirektøren.

På en etape, hvor sprinterholdene ellers havde et vist håb om at kunne holde feltet samlet til en spurt, satsede Trek benhårdt på et udbrud.

Det viste sig at være et pletskud.

- Vi regnede med, at et udbrud ville køre hjem, og vi ville forsøge at få Mads med. Det lykkedes, og derfra var det en kamp mellem gruppen og sprinterholdene.

- Men hvis den gruppe ikke skulle kunne køre hjem, så ved jeg ikke, hvem der skulle. Det var syv store maskiner, siger Kim Andersen.

