Ellevild Pogacar: - En lille sejr

Tadej Pogacar glæder sig over, at han fik kørt otte sekunder ind på Jonas Vingegaard og nu kun er 17 efter ham i klassementet

Otte sekunder er ikke alverden. Men mange bække små ...

Tadej Pogacar var i hvert fald lykkelig for igen at have vundet tid på Jonas Vingegaard, da han plantede danskeren på Puy de Dôme.

- Det er ikke en sejr, men det er en lille sejr alligevel. Jeg er meget tilfreds. Det var en rigtig god dag. Jeg var meget afslappet indtil den sidste stigning.

- Jeg følte med det samme, at mine ben var gode, men jeg ventede med at angribe til de sidste halvanden kilometer for alle tilfældes skyld, sagde sloveneren i mål.

Bange for vulkanen

Toppen af Puy de Dôme er normalt helt lukket for cyklister, men enkelte af Tour-rytterne her testet benene på den en enkelt gang. Bare ikke Pogacar, der kom med meget respekt for vulkanen.

- Jeg var lidt bange for den, for mine holdkammerater havde fortalt mig, hvor stejl den var. Men faktisk føltes den ikke så stejl, for vi fløj opad, konstaterede han.

Det har han ret i. For de to supermænd plantede de tre følgesvende i favoritgruppen, Simon Yates, Tom Piddock og Carlos Rodríguez med et minut på de knap halvanden kilometer til toppen.

Og her havde han godt styr på Vingegaard:

- Da jeg angreb, kunne jeg se hans skygge og se, at han kørte med alt, hvad han havde bag mig. Men mine ben var gode, og jeg lagde mere pres på, og så blev hullet større, sagde Tadej Pogacar, der fejrede sin tidsgevinst med at kramme sine forældre, der var kommet til fra Slovenien.