EM-succes fortsætter: Guld-Lasse fik sølv

Lasse Norman Hansen tog fredag sin anden medalje ved EM i banecykling.

Efter at han torsdag vandt guld sammen med andre danskere i 4000 meter holdforfølgelsesløb, blev det fredag til en sølvmedalje i banecyklingens svar på mangekamp, omnium.

Det er Norman Hansens anden EM-medalje i omnium. I 2015 blev det også til en sølvmedalje.

Den tidligere OL-guldvinder i disciplinen lagde ud med fjerdeplads i scratch. I tempo blev det så til en andenplads, hvilket også var Norman Hansens placering i det samlede regnskab efter de første to afdelinger.

I udskilningsløbet blev det dog til en ottendeplads, hvilket sendte danskeren ned på en samlet fjerdeplads inden fjerde og sidste afdeling, pointløbet.

Her lagde Norman Hansen hårdt ud, og danskeren fik hurtigt samlet point ind til at bringe sig op på tredjepladsen med udsigt til en bronzemedalje.

Lidt efter var der også point nok på kontoen til en sølvmedalje, men det krævede stadig, at danskeren holdt sig til i afslutningen.

Det gjorde Norman Hansen, og så var sølvmedaljen en realitet. Franske Benjamin Thomas tog guldet, mens britiske Oliver Wood endte med bronze om halsen.

De kvindelige baneryttere kørte også omnium fredag. Her deltog danske Amalie Dideriksen, der sluttede på en samlet sjetteplads.

Dideriksen startede med en femteplads i scratch. Det blev fulgt op med endnu en femteplads i tempo, hvilket bragte danskeren op på en samlet andenplads.

Efter en sjetteplads i udskilningsløbet dumpede Dideriksen ned på fjerdepladsen inden det afsluttende pointløb.

Her rakte danskeren ud efter bronzemedaljen, men endte med at løbe tør for kræfter. Den hollandske verdensmester Kirsten Wild tog guldet foran britiske Laura Kenny og Tatsiana Sharakova fra Hviderusland.

