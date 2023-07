Emma Norsgaard Bjerg vinder 6. etape i Tour de France Femmes

Wow!

Den danske cykeldominans fortsætter.

Emma Norsgaard Bjerg vinder nemlig 6. etape af Tour de France Femmes.

Emma Norsgaard Bjerg, der kører for Movistar, sad i udbrud med to andre ryttere et langt stykke af etapen, og til sidst sad hun alene med polakken Agnieszka Skalniak-Sojka.

Danskeren åbnede spurten 600 meter før stregen og formåede akkurat at holde det jagtende felt bag sig.

Det er Emma Norsgaard Bjergs største sejr i karrieren.

Stærkt udbrud

Det er den anden danske etapesejr i Tour de France Femmes, eftersom Cecilie Uttrup Ludwig vandt en etape sidste år, hvor løbet blev kørt for første gang.

Fredagens etape over 122 kilometer fra Albi til Blagnac blev kørt i primært fladt terræn, og for første gang under årets Tour var der et markant dansk aftryk på etapen.

Emma Norsgaard kom nemlig afsted i en udbrydertrio, der også talte spanieren Sandra Alonso og polakken Agnieszka Skalniak-Sojka.

De tre fik oparbejdet et forspring på et par minutter, men med 20 kilometer til mål havde feltet med favoritterne spist halvdelen af forspringet.

Det var sprinternes sidste mulighed for at hente en etapesejr, eftersom lørdag byder på en hård bjergetape, mens løbet slutter søndag med en enkeltstart.

Snød sprinterne

De tre forreste var dog genstridige og holdt fast i et forspring på 40 sekunder, da der resterede ti kilometer af etapen.

Så satte feltet imidlertid turbo på, og sprinterholdene virkede opsatte på, at det ikke for tredje dag i træk skulle lykkes for en udbryder at vinde.

Feltet kom tættere og tættere på, og Sandra Alonso faldt fra i udbruddet.

Emma Norsgaards gode evner som enkeltstartskører så ikke ud til at være nok til at holde feltet væk, men knap en kilometer fra mål var der et styrt i feltet.

Danskeren kørte fra sin polske medudbryder og sikrede sejren, selv om forfølgerne kom meget tæt på.