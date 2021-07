Emma Norsgaard sætter konkurrenter til vægs i massespurt

Den danske cykelrytter Emma Norsgaard (Movistar) vandt onsdag 6. etape i det stærkt besatte italienske løb Giro Donne, som er kvindernes udgave af Giro d'Italia.

I en massespurt oversprintede hun blandt andre den hollandske stjerne Marianne Vos (Jumbo-Visma), som tog sig af tredjepladsen.

21-årige Emma Norsgaard åbnede 2021-sæsonen med en lang række af andenpladser, men fik hul på bylden, da hun i begyndelsen af maj vandt to etaper og det samlede klassement i et hollandsk løb.

Siden har hun været stærkt kørende, og efter en andenplads på tirsdagens etape i Giroen kunne hun onsdag træde op på den øverste skammel.

- Hele holdet gjorde et fantastisk stykke arbejde og bar mig frem i en god position. Det kunne ærlig talt ikke være gået bedre.

- Jeg er så glad for, at jeg kunne krone andenpladsen fra i går (tirsdag, red.) med en sejr i dag og belønne mine holdkammerater for deres arbejde, siger Norsgaard ifølge Movistars Twitter-profil.

I 2021 har Emma Norsgaard blandt andet vundet det danske mesterskab i enkeltstart.