Emma Norsgaard slipper med skrækken

Emma Norsgaard røg på hospitalet, efter at hun torsdag styrtede og udgik af Tour de France Femmes, men er sluppet uden brud på knogler.

Det oplyser hendes hold, Movistar, fredag på Twitter.

Hun forbliver dog under medicinsk observation, indtil der er gået 24 timer efter styrtet, lyder det. Det sker for at vurdere, om der opstår følgevirkninger.

- Jeg er okay og rejser hjem til Girona i dag. Jeg har bare brug for hvile, men ellers er det okay, siger Emma Norsgaard i en video på Twitter, hvor man kan se, at hun har fået armen i slynge.

Den 23-årige dansker var en del af et kæmpestort styrt, som trak nærmest halvdelen af feltet i asfalten.

To danskere tilbage

Hun fløj ud over sit styr og landede uheldigt. Hun tog sig med det samme til skulderen og kom hurtigt under behandling af løbslægerne.

Movistar oplyste senere, at Emma Norsgaard også havde hovedsmerter, og at det var derfor, hun ikke satte sig tilbage på cyklen.

Der er to danskere tilbage i Tour de France Femmes-feltet. Det er Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) og Julie Leth (Uno-X).

Cecilie Uttrup Ludwig sejrede i tirsdags på løbets 3. etape.

Tour de France Femmes slutter søndag med en bjergetape op til La Planche des Belles Filles, hvor Tadej Pogacar lige nøjagtig snuppede sejren for næsen af Jonas Vingegaard i herrernes Tour de France.

