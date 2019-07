En æra er slut: Lars Bak indstiller karrieren

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Der kommer et tidspunkt i enhver mands liv, hvor han begynder at overveje, om ikke det er på tide at prøve noget nyt.

For 39-årige Lars Bak har denne sæson været mættet af det spørgsmål. Men nu er han afklaret. Til Ekstra Bladet forklarer han, at han stopper efter denne sæson – at han i dag kører sine sidste kilometer i Tour de France.

- Jeg har fået nok. Jeg har været professionel i 18 år.

- Jeg kan mærke det i nakken og ryggen. Og på restitutionen.

- Jeg skal kæmpe så meget for det, siger Lars Bak.

Ikke så sjovt længere. Foto: Claus Bonnerup

Hans sidste sæson som professionel på Dimension Data har været lige til glemmebogen. Håbet var at hæve Michael Valgren til nye højder eller køre sin gamle ven Mark Cavendish til flere sejre.

Intet af det blev til noget, og under denne Tour de France har Bak konstant været at finde bagerst i feltet.

- Det lyder måske dumt, men det er godt, at det går ned ad bakke. Det er et vink med en vognstang. Nok er nok.

- Havde ’Valle’ eller Cavendish vundet ti cykelløb, eller havde ’Valle’ kørt lige så godt som sidste år, så kunne jeg se en eller anden form for idé i at fortsætte, siger Bak, der for første gang kom til Touren uden egentligt formål.

- Når jeg har kørt Touren, har jeg altid haft et job. I år er det mere at hente flasker og køre nogen frem til et leadout. Hvis man ikke har en funktion eller eksplosiviteten til at gå i udbrud, så er det svært.

- Det skal give mening, det man laver, siger Bak.

Bak ruller ind på Champs Elysees i dag og bliver genforenet med familien. Foto: Claus Bonnerup

Og det gør det altså ikke på samme måde mere. Han har også haft det svært med at finde den rette balance i dagligdagen.

- Jeg skal være lige så seriøs og træne lige så hårdt – eller faktisk mere – end for ti år siden. Man har ikke det samme overskud. Det bliver hårdere. Og så er der også noget, der trækker derhjemme, siger Lars Bak.

Han savner nemlig også at have mere overskud til hustruen Elisabeth og tvillingerne Oscar og Liva – ja, generelt overskud til ikke kun at tænke på sin træning. Det ser han frem til at få.

- Det er ikke fordi, jeg skal spise flødeskum hver dag, men man kan sige, at man i en weekend bare gør, hvad man vil.

- Og så kan det da være, at man får et job inden for sporten og derfor stadig er væk. Det kan godt være. Men forskellen er, at nu orker man ikke at lave noget, når man kommer hjem. For man er så træt.

- Og har ondt i kroppen hver dag, når man står op. Og man HAR ondt – især efter en Grand Tour. Man er helt splittet ad, siger Lars Bak.

Det er sådan, vi kender Lars Bak. I fronten af feltet jagtende for sin sprinter. Foto: Ritzau Scanpix

Det ændrer dog ikke ved, at han er lykkelig over at have fået lov til at køre Tour de France en sidste gang.

- Jeg er super glad for, at jeg har fået denne Tour med – det var ikke noget, jeg havde set komme. Selv om jeg har lidt som et svin hver dag, så har jeg nydt det. For det er her, al hypen er. Det var her, det startede, og det er her, det sluttede, siger Lars Bak.

Han og holdet annoncerer officielt karrierestoppet i dag.

Herfra er der kun at sige: Farvel og Bak!

Snart er det slut med interviewsne fra Touren - her med Ekstra Bladets udsendte. Foto: Claus Bonnerup

Arvtagerne er på plads

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Dansk cykling er inde i en rivende udvikling. 18 danskere tjener til dagen og vejen på World Touren, og der er flere på vej.

Derfor har Lars Bak det også godt med at stoppe nu.

- Vi er ni danskere i Tour de France, og der kunne have været flere. Jeg kunne også risikere ikke at have været her. Der er danskere, der gør det godt på World Touren. Der er lidt udskiftning.

- Havde jeg været 31, 32, 33 år, så havde det været skide interessant. Men jeg bliver altså 40 næste år, så jeg har udstået værnepligten, siger Bak.

Han ser det heller ikke som en mulighed at flytte hjem til Silkeborg og cykle for eksempelvis Riwal Readynez på næstbedste niveau.

- Jeg skal ikke ned og køre på næste niveau, lyder det korte svar.

Bak i sin HTC-Highroad-tid. Foto: Claus Bonnerup

Fælder nok en tåre

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at beslutningen om at stoppe er truffet. Men det er langt fra givet, at Lars Bak til sit sidste løb tager det lige så cool, som han gør nu.

- Det bliver vemodigt. Jeg tror, at når jeg står i et mørkt rum, når jeg stopper, så kommer jeg til at græde.

- For det er mærkeligt. Det er krafteddeme mærkeligt.

- Siden jeg var ungdomsrytter, har det eneste, der har stået oppe i mit hoved, været, at jeg skulle være professionel cykelrytter, køre Tour de France, køre Paris-Roubaix, vinde cykelløb. Det har stået i mit hoved i 23 år, siger Lars Bak.

Han glæder sig dog over, at sæsonen først slutter til oktober.

- De næste to og en halv måned vil jeg nyde alle de cykelløb, jeg har tilbage og slutte godt, lyder løftet.

Det tætteste Lars Bak nogensinde har været den gule trøje.... Foto: Claus Bonnerup

Flere bolde i luften

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Mange sportsfolk taler om begrebet ’det sorte hul’, de falder i, når karrieren er slut. Når de skal genopfinde sig selv efter at have været elitesportsudøvere på fuld tid.

Det forsøger Lars Bak at komme i forkøbet ved allerede nu at finde på noget at lave.

- Jeg har trods alt seks måneder til det. For mig er det vigtigt at have en plan. For det kan godt være, at du er cykelrytter, og det kan være, at du har sparet lidt penge sammen. Men du skal også have et job. Du skal finde noget, du kan lide.

- Jeg har faktisk en del bolde i luften. Jeg har fået nogle tilbud – der er to hold, der har henvendt sig for, at jeg kan blive sportsdirektør. Det er meget fedt. Der er også noget event.

- Der har også været noget omkring at kommentere på Eurosport. Men der skal jeg nok helst bo i Danmark, og vi bor i Luxembourg og bliver hængende i hvert fald næste år også, for det går godt med ungerne i skolen.

- Det kan jo også være, at jeg kommer til at arbejde for Ekstra Bladet.

- Du er velkommen. Jeg vil godt lægge et godt ord ind for dig.

- Tak, tak. Ha ha.

Det har været festligt på de franske landeveje. Foto: Claus Bonnerup

Op og nedture i Touren

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Når Lars Bak tænker på sine bedste øjeblikke i Tour-feltet, farer tankerne først til hans første prøve med løbet i 2011.

- Det sjoveste, jeg også ser hos Mads Würtz Schmidt og Kasper Asgreen nu, er den der lyst til hele tiden at vise sit bedste i sin første Tour.

- Jeg synes selv, at jeg var godt kørende hver dag og motiveret. Jeg er stadig motiveret, men dengang var noget andet. For man vidste ikke, om man nogensinde fik chancen igen.

- Den der gnist for at køre var der.

- Og så havde vi stor succes og vandt seks etaper med HTC-Highroad.

- Det var så kæmpestort at få lov til at være en del af. Man var i drømmeland hver dag, siger Lars Bak.

Det var dog ikke den bedste Tour, han nogensinde brændte af. Den kom et par år senere, da han kørte for Lotto-Soudal.

- Touren i 2015 blev jeg nummer 37 sammenlagt, er med i tre-fire udbrud, og hvor vi også vinder fire etaper med André Greipel. Det var var den bedste Tour, jeg nogensinde har kørt.

- Hold kæft, jeg var ovenpå. Rigtig godt kørende.

Anderledes er det gået i år.

- Det dårligste er, at når jeg sidste gang kører det her, lider så meget på bjergetaperne. Det er sateme ikke sjovt.

- Det kommer jeg ikke til at savne.

Lars Baks sidste Tour blev i Dimension-Data-trøjen. Foto: Claus Bonnerup

