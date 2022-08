En af de store mestre er gået bort

En af cykelsportens helt store mestre er her ikke mere. Herman Van Springel afgik torsdag ved døden efter længere tids sygdom. Han blev 79 år.

Van Springel var fra midt 1960'erne og frem til udgangen af 1970'erne en af cykelsportens dominerende skikkelser, men led som så mange andre fra den tid under, at landsmanden Eddy Merckx også var aktiv.

Alligevel formåede Van Springel at køre en imponerende stribe af resultater hjem, selvom han måske mest er kendt for de sejre, han lige akkurat ikke fik.

Mest kendt er Tour de France 1968, hvor han på løbets sidste dag forsvarede sin førertrøje på dagens første etape, men på enkeltstarten ind til Paris om eftermiddagen blev han slået med 54 sekunder af hollandske Jan Janssen.

Dermed tabte Herman Van Springel Touren med blot 38 sekunder - dengang den tætteste afgørelse nogensinde og først overgået i 1989, da Greg LeMond slog Laurent Fignon med otte sekunder.

Så var der lidt mere luft til sejren i 1971, da Van Springel blev nummer to i Giro d'Italia efter svenske Gösta Petterson, der vandt med lige godt to og et halvt minut. Og søreme om belgieren i 1968 måtte kapitulere til italienske Vittorio Adorni, da VM skulle afgøres på Imola-racerbanen.

Det blev som nævnt også til en del sejre til Herman Van Springel. Blandt andet vandt han i 1968 monumentet Lombardiet Rundt, mens han også har vundet traditionelle brostensløb hjemme i belgien som Gent-Wevelgem, Omloop Het Volk og E3, ligesom han i 1971 blev belgisk mester, efter at han året forinden var blevet slået af Merckx. Desuden vandt han det nu hedengangne Bordeaux-Paris på knap 600 km hele syv gange.

Herman Van Springel har dog ikke kun dårlige minder fra Tour de France. For i sine i alt otte starter i verdens hårdeste cykelløb er han noteret for fem etapesejre, og så vandt han i 1973 løbets grønne pointtrøje - efter at han i øvrigt blev nummer seks i klassementet.