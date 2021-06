En gylden trio vil kæmpe om gul start på Tour de France

Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Frankrig, Belgien, Holland. Og tre af verdens absolut bedste cykelryttere.

De Tre Musketerer, som nogle medier har døbt dem, er for første gang alle til start i Tour de France, og for alle tre er det med drømme om etapesejr og dage i den gule førertrøje.

Årets to første etaper slutter med et par korte, intense stigninger, som er guf for de tre alsidige verdensklasseryttere.

Så selv om Wout van Aert i store dele af Touren skal hjælpe kaptajn Primoz Roglic mod samlet sejr, så får han muligheden for at jagte en stor triumf fra start.

- Jeg har selvfølgelig den gule trøje i tankerne på de første etaper. Mike Teunissen (holdkammerat, red.) har fortalt mig, hvordan det er at køre i den gule trøje, lyder det fra den nykårede belgiske mester.

- Det vil jeg gerne prøve, så det rumsterer da i mit hoved.

Det samme gælder for den franske verdensmester, Julian Alaphilippe. Han har tidligere kørt en del dage i den gule trøje.

Onsdag var han ude for at rekognoscere afslutningen på 1. etape, og han er ikke i tvivl om, hvem der også er begejstret for den finale.

- Det er en virkelig god finale, og den er hårdere, end jeg havde forestillet mig, siger verdensmesteren.

- Den vil også passe Mathieu van der Poel og Wout van Aert rigtig godt, selv om det er en meget hård finale, for de to ryttere kan altid være med fremme.

- Hvem end, der vinder på lørdag, skal levere en kraftpræstation, og de to ryttere ved, at de kan håndtere lidelsen på sådanne etaper.

Mens Van Aert også har forpligtelser som hjælper for Primoz Roglic gennem løbet, så har Alaphilippe og Van der Poel frie tøjler stort set hele vejen til at gå efter personlig succes.

Interessant bliver det i hvert fald at se, hvem af de tre som er stærkest. Og om andre kan blande sig i den gyldne trios kamp.