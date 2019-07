En helt særlig Tour de France-dag

TARBES (Ekstra Bladet): Efter den altfortærende Første Verdenskrig var det et gråt, glansløst felt på blot 67 ryttere, der 29. juni satte ud på første etape af Tour de France.

Etapen gik fra Paris til Le Havre og var på 388 kilometer og blot otte måneder efter våbenhvilen tog det sin tid. Få havde kunnet forberede sig optimalt til det 5.560 kilometer lange løb, som endte med at blive det langsomst kørte Tour de France i historien.

Undervejs forstod Tour-direktør Henri Desgrange, at det var temmelig svært for tilskuerne at skelne rytterne fra hinanden. Den førende rytter kørte godt nok med et grønt armbind, men det var svært at få øje på. Der måtte mere til.

Efter at have overtaget føringen på fjerde etape mødte folkekære Eugène Christophe derfor op i Grenoble til starten på 11. etape iført en gul trøje. Det var 19. juli 1919, og trøjen fejrer således 100 års jubilæum i dag.

Ingen kunne længere være i tvivl om, hvem der var løbets stærkeste rytter, men det var ikke kun jubel, der strømmede Christophe i møde på den 325 kilometer lange etape til Genève. Mange grinede ad ham, fortalte han siden, fordi de mente, at han lignede en kanariefugl i sin gule trøje.

Christophe mistede trøjen igen inden Paris. Med to etaper tilbage førte han løbet med en halv time, men så knækkede hans forgaffel, og han måtte bruge en time på at reparere den. Det var anden gang i hans Tour-karriere, at en svag forgaffel kostede ham en sejr.

I 1913 knækkede hans forgaffel på vej ned fra Col du Tourmalet, og han måtte gå og løbe til landsbyen Sainte-Marie-de-Campan for at få den repareret. Løbsreglementet tillod ingen form for assistance, hvorfor Christophe blev idømt en ekstra tidsstraf, da han bad en knægt om at betjene blæsebælgen i den lokale smedje, hvor Christophe forsøgte at udbedre skaden.

I 1922 skete det utroligt nok igen. På ved ned fra Col du Galibier i Alperne knækkede hans forgaffel på et tidspunkt, da han stadig kunne nære håb om at erobre den gule trøje.

’Tourens uheldigste rytter’ er Christophe blevet kaldt. Han er en af løbets gennem alle tider mest populære ryttere, selv om han aldrig vandt det løb, han tørstede mest efter at vinde.

I Sainte-Marie-de-Campan er der på det sted, hvor smedjen engang lå, opsat en mindeplade til ære for Christophe og dramaet i 1913.

Mindepladen blev afsløret i 1951 under overværelse af den da 66-årige 'Cri-Cri'. Som en selvfølge, når det gjaldt den uheldige helt, var hans navn stavet forkert på mindepladen.

Den hang der frem til 2003, da en ny uden stavefejl blev sat op i forbindelse med Tourens 100-årsjubilæum. Nu er det trøjen, der har rundt jubilæum, og Tour-arrangør ASO har inviteret flere af løbets største navne til at deltage i fejringen i dag.

Eddy Merckx vil være at finde i Pau, hvor dagens enkeltstart køres, og det samme vil Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Greg LeMond, Bernard Thévenet og den franske sprinterlegende André Darrigade. Også Claude Christophe – Eugènes barnebarn – vil være til stede i dag.

Den første vinder af den gule trøje i Paris blev i øvrigt belgieren Firmin Lambot. Udover sin sejr i 1919 vandt han også løbet i 1922. Han var da 36 år gammel, og han er stadig den ældste vinder af Tour de France nogensinde.

