- En rigtig lorte-tour

Jakob Fuglsang er færdig i Tour de France

Danmarks eneste klassementhåb er færdig i årets Tour de France.

Jakob Fuglsang styrtede 28 kilometer før mål på tirsdagens 16. etape og slog sig så slemt, at han ikke engang forsøgte at komme tilbage på cyklen.

Han kunne selv gå ind i ambulancen og ind på hotellet, da han først var blevet bundet ind på arme og ben i lægebilen ved målområdet. Undervejs kunne han ikke holde tårerne tilbage, og Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, kan godt forstå, hvis den 34-årige dansker er slået ud af kurs.

- Det er den mest ærgerlige måde at skulle forlade et cykelløb på.

- Han er trods alt så tæt på målet og kan køre til Paris i top ti. Uanset om det er under, hvad han havde håbet, så er det aldrig nogensinde let at køre top ti i Tour de France, siger Michael Rasmussen.

Jakob Fuglsang virkede groggy efter sit styrt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- De kom hamrende ind

Jakob Fuglsang styrtede også på 1. etape. Dengang var danskeren uden skyld, men tv-billederne viste ikke, hvordan styrtet på tirsdagens etape skete.

Kort inden styrtet tweetede Michael Rasmussen, at den mulige sidevind kunne sprede nervøsitet i feltet efter de store tidstab på 10. etape.

- Man kunne se, de kom hamrende ind gennem denne her lille by. Jeg havde lige snakket med en journalist, der har et hotel lige ude foran den rundkørsel, hvor det skete. Og han sagde, at det var sådan et sted, man kunne forudse, at der blev kørt rigtig stærkt, fordi de skulle ændre retning.

- Farten var høj, og så er det så små ting, der skal til. Vi ved jo ikke, om det var en tilskuer eller en kørefejl - eller måske en kørefejl fra en anden rytter.

Michael Rasmussen har selv kørt Tour de France fire gange og kan sagtens sætte sig i Fuglsangs sted.

- Det er en lortesituation. Det virker ret uoverskueligt. Han har brugt så meget energi på det, og det har været årets store målsætning. At forlade det på den måde er absolut ikke fedt.

Færdig i Tour de France - her er lægens dom

- En rigtig lortetour

Jakob Fuglsangs exit efterlader Astana i en håbløs situation forud for de resterende fem etaper. Det kasakhiske hold har ikke vundet nogen etaper, og bedste mand i klassementet er nu Alexej Luzenko på 25. pladsen - 39 minutter og 23 sekunder efter Julian Alaphilippe i den gule trøje.

- De har haft en mand i udbrud en enkelt gang med Pello Bilbao, og det mislykkedes. Nu kommer de ikke engang herfra med en klassementplacering. De har fire dage tilbage til at forsøge et eller andet - nogle desperationsudbrud.

- Det er bare en rigtig, rigtig lortetour for Astana.

Jakob Fuglsang jagtede en forbedring af sin bedste klassementplacering i Tour de France nogensinde. En 7. plads i 2013. Inden dagens etape var han nummer ni i det samlede klassement. Den plads overtager EF Educations Rigoberto Uran, men ifølge Michael Rasmussen er det ikke noget, colombianeren glæder sig særligt over.

- Det er ikke noget, man ønsker for sin værste fjende at rykke frem i klassementet på denne her måde, fordi en konkurrent er ilde tilredt, som Jakob er, siger han.

Jakob Fuglsang havde drømt om et topresultat i årets Tour de France efter et fremragende forår. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Forudsigelig etape

Caleb Ewan tog sin anden sejr i dette års Tour de France, da han spurtede fra de andre supersprintere på en etape, der som forventet endte i et opgør på målstregen.

- Det var så forudsigeligt, som det overhovedet kunne være med fem hold i udbrud, som ikke har fået noget med herfra endnu - og det får de heller ikke i dag - udover noget tv-tid.

- Det glædelige var at se Lars Bak med i udbruddet, siger Michael Rasmussen om den 39-årige danskers forsøg.

Michael Mørkøv var med til at køre Elia Viviani i stilling til endnu en sejr, men sprintertoget kom aldrig op i fart.

- Deceuninck-Quick Step kører Elia Viviani fint nok frem, men de får ikke afleveret i høj nok fart. Måske var der modvind på opløbsstrækningen, så de ikke kom helt op i fart. De gik ikke hurtigt nok, og så kom der folk op bagfra.

- Det kan godt være til Caleb Ewans fordel, hvis der er modvind på spurten i dag, fordi han er så lille. Han tager mindre vindmodstand end sine konkurrenter, siger Michael Rasmussen.

TOP OG NEDTUR



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. I dag er etapens flop skiftet ud med etapens nedtur.

Etapens TOP: Caleb Ewan

Caleb Ewan tog sin anden etapesejr. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

- Caleb Ewan imponerer ved at komme ned fra 7.- 8. position, hvor han ligner en, der er lukket inde omkring 450 meter fra målstregen. Men han skyder bare frem, og det var imponerende.

Etapens NEDTUR: Jakob Fuglsangs exit

Jakob Fuglsang tilses efter sit styrt på 16. etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Det er hævet over enhver tvivl. Han lå på en 9. plads, og da dagen var omme lå han på hospitalet. Det kan ikke blive ret meget værre.

