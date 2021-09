En stor personlighed er taget fra os

Det er kun et par uger siden, at jeg talte med ham sidst. Jeg skrev til ham, om han havde et par minutter til at vende Magnus Corts fremragende Vuelta a España. Og Chris Anker Sørensen skrev tilbage, 'du kan bare ringe'.

Sådan var han. Sød, imødekommende og altid klar på at sludre cykling. I de senere år som ekspert for TV 2, men før det også som rytter.

I mine år som cykel-reporter har jeg interviewet ham et hav af gange. Det var aldrig svært, for Chris havde altid et eller andet på hjerte. Eller også fik han det. For han havde aldrig berøringsangst over for spørgsmål, men svarede i stedet efter bedste evne.

Han fortalte engang, at 'det manglede da bare - han fik jo også noget ud af det'.

Det gjorde han i den grad. For ligesom han var vellidt blandt journalisterne, var han elsket hjemme i stuerne, hvor han blev opfattet som en slags arvtager til Jesper Skibby, der altid havde gadedrengens glimt i øjet. Glimtet havde Chris også, men han var ingen gadedreng.

Tværtimod. Han var sjov, men altid ordentlig og smilende - men facaden kunne også krakelere.

Jeg glemmer aldrig, da han i 2015 mod alle odds slog Martin Mortensen på opløbsstrækningen i Rønde og blev dansk mester. For eneste gang i karrieren.

Da han stoppede op efter målstregen sprintede jeg og flere andre journalister over til ham for at få reaktionen fra mesteren. Her kunne han ikke holde tårerne tilbage.

Chris Anker kunne ikke holde tårerne tilbage. DM-sejren gav ham en kontrakt på det lille franske Fortuneo-hold, og han kunne fortsætte karrieren på højeste niveau lidt endnu. Foto: Claus Bonnerup

Med tårerne piskende ned ad kinderne forklarede han, at han aldrig havde haft så meget brug for en sejr - at karrieren nu måske var reddet efter en meget hård periode på det cykelhold, hvor han havde tilbragt ti år, Bjarne Riis' tidligere hold, der i 2015 hed Tinkoff-Saxo.

Det var lige før, at jeg selv fik en tåre i øjet dengang. Ligesom jeg gjorde det lørdag, da jeg fik den forfærdelige nyhed om hans død.

Det er tragisk, for hans børn og hustru mister ikke blot en far og mand, men hele cykeldanmark mister en markant stemme, der som andre før ham de seneste år var blevet indbegrebet af dansk cykelsport.

Netop stemmen var hans varemærke. Han blev karikeret af 'Drengene fra Angora', hvor den ikke alt for kloge cykelrytter Bobby Olsen spillede 'Oksen fra Hammel'. Men på nær stemmen og øgenavnet passede intet af Bobby Olsens karakter på Chris Anker Sørensen.

For Chris Anker Sørensen var både intelligent, indsigstfuld og på alle måder et godt menneske - og ikke mindst en fremragende cykelrytter. For selvom han blot er noteret for fem professionelle sejre, så ydede han altid maksimalt, når det forventedes af ham.

Æret være hans minde!