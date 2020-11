- En strakt langemand lige i ansigtet på Riis og Seier

Brøndby-ejer Jan Bech Andersen har ikke opgivet cykelsporten trods det fejlslagne Virtu-projekt, han forvildede sig ind i, og hvis kollaps han til sidst bare var tilskuer til. Millionerne fossede ud af ‘koncernen’ i årevis, men det har altså ikke afskrækket ham fra at tage plads i ejerkredsen bag Danmarks nye kontinentalhold, Restaurant Suri Carl Ras.

Dét er passion. Og netop passion er det brændstof, der driver de fire ejere - de øvrige er Brian Holm, Henrik Egholm og tidligere verdensmester Mads Pedersen.

Jeg tænker også, at Jan Bech med sit fornyede engagement i cykelsporten sender en bittersød hilsen til sine kompagnoner i Virtu Cycling Group, Bjarne Riis og Lars Seier Christensen. Ja, han flipper vel nærmest en strakt langemand lige op i ansigtet på dem?

Han må ret hurtigt efter sin investering i foretagendet i september 2017 have indset, at hele projektet hvilede på et temmelig tyndt fundament, og at hans investering næppe nogensinde ville give afkast af betydning eller resultere i etablering af et dansk hold på cykelsportens højeste niveau, World Tour.

På tre år gav Virtu et samlet underskud på 65 millioner kroner. Til gengæld leverede projektet ikke én eneste succes - ud over at sikre Bjarne Riis et midlertidigt job som teammanager på NTT Pro Cycling.

En sådan fiasko gør ondt på enhver investor, men utvivlsomt især på en, der som Jan Bech Andersen ikke var med til at føde idéen, men blev overtalt til at springe med på vognen.

Virtu er stadig under nedlukning. Det har virksomheden været i otte måneder nu. Lur mig, om ikke det tager så lang tid, fordi de tre ikke kan blive enige om, hvem der skal dække det massive underskud.

Imens det slagsmål står på, engagerer Jan Bech Andersen sig så i et nyt cykelprojekt. Han og de øvrige investorer ved udmærket, at det her ikke er noget, der giver adgang til en magelig siddeplads på første parket på Champs Élysées, når Tour de France slutter i Paris.

Det her er et talentudviklingshold. Det er cykelsport på græsrodsniveau. Ingen bliver rige af det, for det er bare hårdt arbejde, som investorerne i bedste fald kun taber en lille smule penge på.

Henrik Egholm og Mads Pedersen er de lokale kræfter i projektet. Det glæder mig helt enormt, at der i min gamle cykleklub i Holbæk findes så aktive iværksættere, at de har tiltrukket kapaciteter som Brian Holm og Jan Bech Andersen.

Brøndby-bossen er vant til at drive forretning, hvor der oftest er mange nuller efter hver tal, og det er godt med forskellige kompetencer i ejerkredsen. Han kommer ikke til at jonglere med store beløb på sit nye cykelhold, men hans erfaring kommer holdet til gode.

Det gælder selvfølgelig også hans erfaring fra Virtu, selv om han tilbragte det meste af tiden på sidelinjen.

- Ingen bliver rige af det, for det er bare hårdt arbejde, som investorerne i bedste fald kun taber en lille smule penge på, siger Michael Rasmussen om nyt cykelhold. Foto: Tariq Mikkel Khan.

