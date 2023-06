Cykling ... 28. jun. 2023 kl. 23:40 Gem artikel Gemt artikel

En uge uden overskud: Mads Pedersen forklarer Giro-exit

Han lå lunt i svinget til at tage pointtrøjen, men sygdom tvang Mads Pedersen til at trække sig fra årets Giro. Et forløb han redegør for over for Ekstra Bladet på tærsklen til årets Tour de France.