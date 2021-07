Endnu en stjerne trækker sig

Den canadiske cykelrytter Michael Woods er ikke ved startstregen, når Tour de Frances 19. etape bliver skudt i gang fredag.

Det meddeler hans hold, Israel Start-Up Nation, på Twitter, hvor det fremgår, at Woods nu vil forberede sig til OL i Tokyo.

Michael Woods var holdets kaptajn og klassementhåb, fordi holdets store stjerne Chris Froome overhovedet ikke var i form til at køre en topplacering hjem.

Drømmene om en podieplads blev dog smadret allerede på første etape, da Woods tabte over otte minutter efter et styrt.

Siden da har han forsøgt sig som udbryder på jagt efter etapesejre. Heller ikke den mission er lykkedes, og canadieren har flere gange været i karambolage med asfalten.

Israel Start-Up Nation oplyser da også, at Michael Woods nu skal komme sig helt over de skrammer, han har pådraget sig undervejs i løbet, inden OL går i gang.

Han har dog holdt fast i én motivation. Canadieren har således holdt sig til i bjergkonkurrencen og har også båret den prikkede bjergtrøje på en enkelt etape.

På torsdagens etape var Michael Woods med i et udbrud for at hente point til bjergkonkurrencen, men han kunne ikke følge med konkurrenterne op ad Col du Tourmalet.

Da Tadej Pogacar senere kørte først over stregen på etapens sidste stigning, Luz Ardiden, tog han den prikkede trøje, og så var løbet også kørt for Woods i den konkurrence.

Nu resterer to flade etaper og en enkeltstart, og Woods ser altså ikke den store værdi i at køre hele vejen til Paris.

