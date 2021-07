Enestående ros fra Tour-kongen

Det aftvang respekt fra Tadej Pogacar, at Jonas Vingegaard kørte fra ham på Mont Ventoux - det fortalte han danskeren i mål

VAISON-LA-ROMAINE (Ekstra Bladet): Efter Tadej Pogacars leg med de andre favoritter i Alperne havde flere udråbt årets Tour de France til at være afgjort.

Men da Jonas Vingegaard trådte fra ham på Mont Ventoux, så vi for alvor sprækker i det slovenske panser.

Pogacar fik dog rettet op på det og kunne med hjælp fra Richard Carapaz og Rigoberto Urán køre danskeren ind på nedkørslen mod mål i Malaucène.

Her tog han kontakt til Vingegaard.

- Jeg sagde bare til ham, at det var godt kørt. Han viste virkelig, hvad han var i stand til. så vi udvekslede bare et par fine ord om hinanden, fortalte Tadej Pogacar efter etapen.

Her afslørede han, at den 24-årige dansker for alvor havde rystet ham på toppen af Mont Ventoux.

- Da Vingegaard angreb, gravede jeg dybt, og jeg fulgte med i de første par hundrede meter. Men det var for meget for mig, og jeg krakelerede en lille smule.

- Jeg forsøgte at bevare roen, for jeg vidste, at der ikke var langt til toppen. Han havde bare mere power end mig.

- Jeg kom lidt til hægterne og kunne træde hårdt på nedkørslen, og jeg havde Carapaz og Urán med til at deltage i arbejdet, så det endte med at blive en god dag alligevel, konkluderede UAE-kaptajnen.