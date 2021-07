Engelsk Tour-dril: - Danmark er forfærdelige

Den engelske rytter Connor Swift kunne ikke dy sig for at sende en spids hilsen, da Ekstra Bladet spurgte til aftenens semifinale mellem Danmark og England

SORGUES (Ekstra Bladet): Selvom der er cykelløb på programmet – og i dag en historisk etape med to opstigninger på Mont Ventoux – så er der visse ryttere, der også tænker lidt fodbold.

For til aftenens brag mellem Danmark og England på Wembley er der ikke bare en EM-finaleplads på højkant. Der er også ære og håneretter.

Ifølge Arkea-Samsic-rytteren Connor Swift er det en kamp, der bliver meget ensidig.

- Jeg er egentlig ikke en stor fodboldfan, men jeg har set EM. Så jeg kender alt til kampen, og det bedste hold vinder. Og det bliver England.

- Det er du sikker på?

- Ja, ja, helt sikkert.

Swift virker ligeså skråsikker på engelsk sejr som sine landsmænd. Foto: Ritzau Scanpix.

- Hvorfor?

- Jeg synes, at vi har været det bedste hold i turneringen indtil nu. Jeg tror, at alle frygter os. Vi har et stort hjemmepublikum. Og den kommer hjem. ’Football is coming home’.

- Har du set Danmark spille?

- Ja, jeg så dem den anden aften (kvartfinalen mod Tjekkiet, red.), og jeg synes, de var forfærdelige. De har været heldige at komme så langt i turneringen.

- Det er en ’no brainer’. Jeg kan lige så godt sætte hele min løn på, at England vinder.

- Jeg tror, at de vinder 4-0 … Ja, 4-0, lyder den selvsikre kommentar fra briten.

Danske Michael Mørkøv er dog ikke helt enig.

- Var det ikke sådan, vi blev europamestre i 1992? Vi spillede mod de hold, der var sikre på at slå os, konstaterer Deceuninck-Quickstep-danskeren tørt.

Mørkøv, der førte sin britiske holdkammerat til succes i går, tror på de danske landsmænd i aften. Foto: Claus Bonnerup.

Han håber og satser på, at Danmark vinder, og der igen kommer jubel på værelset. Det gjorde der i går, da Italien slog Spanien

- Jeg så kampen i går med min værelseskammerat, Davide Ballerini – og de kvalificerede sig. Så jeg forventer, at vi skal spille finale mod Italien på søndag.

Mørkøvs storvindende holdkammerat Mark Cavendish er også engelsk – men det er sværere at få hans blod i kog over en fodboldkamp.

- Mark følger lidt med. Jeg har prøvet at gejle ham lidt op, men han lader sig ikke rigtig rive med. Men jeg er sikker på, at hvis England slår os i aften, så er han fodboldfan, siger Michael Mørkøv.

