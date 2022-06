Det er enhver cykelrytters mareridt - at juble og dernæst erfare, at man slet ikke har vundet. Præcis dét scenarie udspillede sig mandag i Schweiz Rundt

Han lægger sig fladt ned over styret, giver den alt hvad han har i benene. 60 i timen, kigger sig over skulderen. Han er stadig foran!

Han suser over målstregen og hæver triumferende den ene arm i vejret, mens lungerne tømmes i et jubelbrøl, der gjalder højt i de schweiziske alper.

Problemet er bare, at han slet ikke har vundet...

Præcis den episode udspillede sig mandag på afslutningen af 2. etape af cykelløbet Schweiz Rundt.

Her vandt EF Education First-rytteren Alberto Bettiol spurten i feltet og jublede som en vanvittig. Problemet for italieneren var bare, at norske Andreas Leknessund var kommet i mål som etapevinder omtrent et halvt minut før.

- Jeg fokuserede bare på spurten. Holdet sagde ikke noget til mig, sagde en skuffet Bettiol efter etapen.

- Jeg var ellers virkelig glad, for jeg fyrede en god spurt af sted. Jeg slog jo store ryttere som Michael Matthews og Matteo Trentin.

På tv-billederne umiddelbart efter etapen kunne man se, at netop Matteo Trentin henvendte sig til Bettiol og i sjov tog fat i italienerens arme og løftede dem i vejret.

Men på trods af skuffelsen kunne den 28-årige italiener smile af den halvpinlige episode.

- I morgen vil mine venner helt sikkert grine af mig, men det er bare en del af gamet.

Bedste dansker på etapen blev Kasper Asgreen på en 15.-plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Eksperter: Her er Danmarks næste Tour-vinder