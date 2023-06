Enorm opmærksomhed: - Han bliver genkendt overalt

Det er ved at udvikle sig til en ganske god vane.

Når Jonas Vingeaard stiller op i et cykelløb, tager han som oftest en sejr med derfra. Tour-vinderen har stort set ryddet bordet samtlige steder, han har kørt i denne sæson.

Senest knuste han al modstand i Critérium du Dauphiné, hvor flere af konkurrenterne anerkendende bebudede, at thyboen var på et helt andet niveau.

Den udlægning af danskerens dominans er Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, tilbøjelig til at være enig i.

- For at være ærlig, ja. Han har nogle exceptionelle evner, der gør, at han kan træde meget høje tal (watt, red.). Vi har selvfølgelig også et stærkt hold, men hvis Remco Evenepoel eller Tadej Pogacar havde været her, ville det måske have set anderledes ud, siger Maassen til Ekstra Bladet.

Frans Maassen har fulgt Jonas Vingegaards udvikling tæt på Jumbo-Visma, hvor hollænderen er sportsdirektør. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Kæmpe duel

Selv om sloveneren fra Team UAE Emirates har fået sin optakt til Tour de France vanskeliggjort af et brud på venstre håndled, forventer Maassen, at Vingegaards største rival kommer til at stå knivskarpt, når løbet tager sin begyndelse i Bilbao.

- Vi ved, at han vil være god. Når Tadej Pogacar stiller til start, er det ikke for at blive nummer to. Han har også vist utrolige ting i år. Det bliver selvfølgelig en kæmpe duel mellem de to, men der er naturligvis også andre ryttere i spil, siger sportsdirektøren.

Den erfarne Jumbo-Visma-boss har fulgt Vingegaard på tætteste hold i flere år og har på den måde observeret danskerens udvikling fra at være et stort talent til at blive en stor leder på holdet.

Og når Maassen mener, at Tour-vinderen er blevet en endnu bedre cykelrytter i år, skyldes det ikke mindst de psykologiske faktorer.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard under et af mange bjergslag i sidste års Tour de France. Sloveneren bliver efter alt at dømme også danskerens største konkurrent i år. Foto: Claus Bonnerup

Stor bevågenhed

Sportsdirektøren pointerer, at thyboen er i god balance, hviler i sig selv og har evnet at tackle det pres og den opmærksomhed, som følger med, når man har vundet verdens største cykelløb.

- Hvor end han befinder sig, vil han være kendt som vinderen af Touren. Det er selvfølgelig dejligt, men nogle gange er det heller ikke nemt. Alle og enhver vil have taget billeder og ønsker autografer. Han bliver genkendt overalt, siger Maassen.

- Livet har ændret sig, men det kan også være rart. Han har en stor kontrakt, og det gør måske også tilværelsen lidt nemmere i forhold til andre ting, fortæller sportsdirektøren.

I april forlængede Jonas Vingegaard sin aftale med det hollandske storhold, hvorfor parterne nu har papir på hinanden helt til frem til udgangen af 2027.

- Vi elsker at have ham på holdet, og han betaler allerede tilbage med utrolige sejre. Når Touren starter i Bilbao, håber vi, at han kan gøre det samme, som da løbet startede i København. Det er vores store mål, siger Maassen.