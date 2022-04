Episk søndag: - Man kan godt glæde sig

Det bliver kaldt en forårsdag i helvede, men for dansk cykelsport kan det meget vel ende med en søndag i den syvende himmel.

Årets udgave af Paris-Roubaix tæller et sjældent stærkt kandidatur af danske ryttere, som kan tage triumfen på de mytiske brosten.

Det mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, der har store forhåbninger til årets tredje monument i rækken over de fem største endagsløb.

- Der er ingen tvivl om, at man godt kan glæde sig til dette løb som dansker. Uden at have klaphatten på kan man godt forvente, at der er nogle, der kører med om den der brosten (trofæet, red), siger Rasmussen.

Michael Rasmussen. Foto: Claus Bonnerup

Foreløbig har foråret ikke budt på store danske momenter i monumenterne. Der er blevet forsøgt ihærdigt, men hverken i Milano-Sanremo eller Flandern Rundt var der dansk deltagelse i afgørelserne.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Søren Kragh Andersen (Team DSM) sluttede henholdsvis som nummer seks og syv i det italienske, mens førstnævnte også blev bedste dansker i Belgien på en 8. plads. Her blev Kasper Asgren (QuickStep Alpha Vinyl) nummer 23 og var næsthurtigst i det danske regnskab.

I ingen af tilfældene var profilerne dog i nærheden af at true vinderne Matej Mohoric (Bahrain Victorious) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Igen i Paris-Roubaix bliver det hollandske unikum af en endagsrytter nok engang kørt i stilling som absolut storfavorit. Sammen med den evige rival Wout van Aert (Jumbo-Visma) bliver duoen dem, de fleste holder øje med på de godt 257 kilometer søndag eftermiddag.

Også selv om den belgiske halvdel af cykelcross-kongerne har fået noget af sin optakt til løbet spoleret af corona.

- Der er selvfølgelig de to åbenlyse. Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Og så synes jeg, at den tredje, der byder sig til, er Mads Pedersen, siger Rasmussen i sin favoritvurdering.

- Derudover er der INEOS som et kollektiv. Det er det hold, der har den stærkeste besætning på samtlige pladser. Og så er der selvfølgelig Kasper Asgreen. Han vil være et godt bud også, siger Michael Rasmussen.

Kyllingens fem favoritter Mathieu van der Poel - Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel er både bookmakernes- og Michael Rasmussens favorit til søndagens løb. Den vilde hollænder vandt senest Flandern rundt og er på jagt efter endnu en klassiker. Wout Van Aert - Jumbo-Visma På trods af, at altmuligmanden Van Aert lige er kommet tilbage fra skade har Kyllingen ham stadig som storfavorit sammen med Mathieu van der Poel. Det bliver spændende at se, hvilken forfatning Jumbo-Visma-stjernen er i. Filippo Ganna - Team Ineos Grenadiers Det britiske storhold, der er spækket med stjerner spår Kyllingen til at kunne tage teten i løbet og som samlet hold presse konkurrenterne og derved løbe med sejren. Italienske Filippo Ganna bliver nævnt som et potentielt navn til at kunne gå hele vejen. Mads Pedersen - Trek Segafredo Den tidligere verdensmester har vist storform i starten af foråret og skal forsøge at krone det med en sejr i en af de mest prestigefyldte endagsløb i verden. Danskeren er på manges læber og også Quicksteps Patrick Lefevere nævner danskeren som en stor konkurrent. Kasper Asgreen - Quick-Step Alpha Vinyl Team Sidst men ikke mindst er der Kasper Asgreen. Danskeren viste senest fremragende form i Amstel Gold Race og skal nu forsøge at bygge videre på det flotte resultat. Vis mere Vis mindre

Den, der render med det hele, ender også med at køre direkte ind i historiebøgerne. Paris-Roubaix går for at være den mest prestigefyldte klassiker i verden. På den ene side er der selve cykelløbet, og på den anden er der fortællingen.

- Løbet har en så lang historie og er blevet mytisk af Jørgen Leths filmatisering. Så på den måde er der jo rigtig mange mennesker, der i en eller anden grad har et forhold til Paris-Roubaix, siger Rasmussen.

- Det er det første løb, der for alvor blev filmatiseret og har fået navnet 'En forårsdag i helvede' eller 'A Sunday in Hell', som den hedder på engelsk, og det er klart en af de faktorer, der har været med til at give løbet så høj en status, fortæller eksperten.

Jørgen Leth har haft stor indflydelse på, at Paris-Roubaix er blevet så kendt som løbet nu engang er. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det rene vanvid

Og så hjælper det selvfølgelig på det hele, at løbet næsten altid er garant for gigantisk drama.

Tag nu bare den seneste udgave, hvor det dramatiske endagsløb levede op til alle forventningerne og mere til.

Løbet var sidste år blevet rykket til oktober som følge af coronapandemien, og det ustadige efterårsvejr satte i den grad sit præg på afviklingen. De hårdføre ryttere kæmpede sig igennem regn, blæst og mudder.

Ugenkendelige var stjernerne, da målstregen blev passeret efter mere end seks timer i sadlen. Indsmurt i jord fra top til tå blev italienske Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) identificeret som vinder.

Set med danske briller var løbet heller ikke ligefrem en ren succesoplevelse. Søren Kragh Andersen blev bedste dansker med en 24. plads, imens Kasper Asgreen kom ind som nummer 68.

Sonny Colbrelli løb med sejren ved i sidste års løb. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Foto: Jonas Olufson

Store danskerdrømme

Et af de helt store danske håb i årets udgave er Kasper Asgreen.

Rytteren fra Quick-Step Alpha Vinyl har haft et lidt ujævnt forår, hvor koldingenseren ikke har kørt op til sit bedste niveau og skuffede i Flandern rundt, som han vandt i 2021.

Men pilen peger i den rigtige retning. I forrige weekends Amstel Gold Race kørte stjernen i mål som nummer seks, og det giver ham store forhåbninger til Paris-Roubaix.

- Jeg føler, at min form har været god de seneste par uger. Det er ikke alle løbene, der er gået, som jeg havde håbet, men på trods af det, føler jeg stadig, at min form er god nok til at kunne vinde løbet, forklarede Asgreen til Ekstra Bladet ved holdets virtuelle pressemøde.

Her roste danskeren også sine holdkammerater for at sende ham perfekt afsted i både Flandern rundt og Amstel Gold Race, og han er overbevist om, at de også kan levere på søndag.

Kasper Asgreen skuffede i Flandern rundt. Foto: Dirk Waem/Ritzau Scanpix

Den hollandske trussel

Og der bliver brug for al den hjælp, Asgreen kan få.

Sådan vil det altid være, når listen over konkurrenter tæller en maskine som Mathieu van der Poel.

Den hollandske storfavorits tilstedeværelse er dog ikke noget, Quick-Step-mandskabet lader sig kyse af.

- Jeg tror ikke kun, det bliver Mathieu van der Poel, vi skal passe på. Der er mange dygtige ryttere og en million forskellige scenarier, der kan udspille sig, sagde Asgreen.

- Vi må se, hvordan løbet udvikler sig, og derfra gøre tingene så smart som muligt.

Og skulle de komme til en direkte duel mellem de to stjerner, har danskeren før trukket det længste strå i en finale. Han vandt således spurten over hollænderen i Flandern Rundt i 2021.

Nu er spørgsmålet, om der skal skrives en ny dansk sejr på et af monumenterne. Sker det på søndag, vil vedkommende blive den første danske vinder af Paris-Roubaix.

Bedste resultat hidtil fandt sted i løbets allerførste udgave i 1896, hvor Charles Meyer blev nummer to.