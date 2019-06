Er Froome færdig? Kræver historisk præstation

Frakturer i halsen, små brud på brystbenet og derudover også brud på lårben, albue og ribben.

Chris Froome kom så galt af sted, da han under trøningen til tidskørslen i Criterium Dauphiné kørte ind i en mur med 60 kilometer i timen, at der nu spekuleres i, om han i en alder af 34 år kunne finde på at stoppe karrieren.

Nu taler Team Ineos-boss Dave Brailsford om det frygtede karrierestop for holdets guldfugl.

- Det er ret svært at se det ske, hvis jeg skal være ærlig, siger Brailsford til BBC.

- Jeg tror, at han vil prøve at komme tilbage. Hvem ved, hvordan det vil influere på ham, men jeg tror ikke, at det kommer til at ske, at han siger 'nå, jeg er tilfreds ned, jeg hænger cyklen på hylden og siger stop', lyder det.

Froomes familie har tidligere fået at vide, at cykelstjernen tidligst kan forvente at blive udskrevet i slutningen af juli – og kun hvis hans brud heler fornuftigt.

- Jeg vil mene, at det er mere sandsynligt, at han arbejder hårdt i genoptræningen og presser sig selv virkelig hårdt. Han vil have den samme tilgange til sin tilbagevenden, som han har til sin egen sport, siger Brailsford.

- Hvis jeg var en gambler, så vil jeg spille på, at vi ser ham tilbage på et tidspunkt i fremtiden, lyder forudsigelsen.

Froome vandt Tour de France i 2013, 2015, 2016, og 2017, men måtte sidste år se sig slået af holdkammeraten Geraint Thomas.

Skal Froome vinde Tour de France igen, så kræver det en historisk præstation, for han vil i givet fald blive den ældste vinder i 98 år.

Når Tour de France 2020 slutter 19. juli, så vil Froome være 35 år og 60 dage, og så gammel har kun en enkelt Tour de France-vinder været nogensinde. I 1922 vandt belgiske Firmin Lambot i en alder af 36 år og 130 dage, og ellers er 34 år den ældste alder for en vinder. Det var Cadel Evans blandt andet, da han vandt i 2011.

ÆLDSTE TOUR DE FRANCE-VINDERE

36 år 130 dage Firmin Lambot

34 år 180 dage Henri Pelissier

34 år 160 dage Cadel Evans

34 år 8 dage Gino Bartali

33 år 310 dage Lance Armstrong

33 år 309 dage Lucien Buysse

33 år 230 dage Joop Zoetemelk

33 år 142 dage Maurice Garin

33 år 134 dage Firmin Lambot

33 år 126 dage Léon Scieur

* Froome vil være 35 år og 60 dage, når Tour de France 2020 slutter

Det var meningen, at Froome denne sommer skulle satse alt på at hjemføre sin femte Tour-triumf, mens efteråret også ville byde på VM på hjemmebane i Yorkshire.

Med skaderne er resten af 2019 ødelagt, og Froome havde da også et helt andet fokus, da han i weekenden gav de første ord til holdets hjemmeside.

- Jeg ved, hvor heldig jeg er for at være her i dag, og hvor meget jeg skylder alle lægerne og den medicinske stab i løbet, lød det fra Froome fra hospitalet i St. Etienne.

- Først og fremmest vil jeg bare sende en stor tak til alle, der har sendt deres bedste ønsker til mig siden styrtet. Det er åbenlyst en hård tid, men jeg har fundet meget styrke i støtten, der er kommet i de seneste tre dage, sagde Froome.

Chefkirurg Remi Philippot har fortalt, at Chris Froome straks efter at være vågnet efter operationen spurgte, hvornår han kunne sidde i sadlen igen.

Ifølge kirurgen skulle Froome kunne være tilbage om seks måneder, hvilket betyder, at han skal satse på 2020-sæsonen, hvor han kan blive den ældste Tour-vinder i 98 år, hvis han altså ikke ender med at stoppe karrieren.

