Et kapitel er lukket: Dansk team opgiver

Cykelholdet Riwal-Securitas har opgivet kampen for at blive i de professionelles rækker næste år - i bedste fald fortsætter holdet som kontinentalhold

Fredag aften indløb endnu et afslag på et sponsorat fra en international virksomhed til det fynske Pro Team Riwal-Securitas, og det blev det sidste i holdets langstrakte forsøg på at overleve i den hårde, professionelle verden.

Direktør Steffen Kromann meddelte lørdag holdets få tilbageværende ryttere og andre medarbejdere, at han og den øvrige ejerkreds opgiver kampen for at sikre holdet endnu en sæson i cykelsportens 2. division.

- Vi har arbejdet til det sidste, selv om vi nok ikke virkelig har troet på, at nogen i ellevte time ville gå ind i det her med et sponsorat på for eksempel to millioner euro, siger Steffen Kromann til Ekstra Bladet.

- Vi må erkende, at mulighederne for at have et Pro Team i 2021 er udtømte. Det er ærgerligt. Det er trist. Det har været en lang proces, og vi har arbejdet hårdt, men det lykkedes desværre ikke.

Efter en række succesfulde år som kontinentalhold rykkede Riwal op i de professionelles rækker i sæsonen 2019 med ambition om at opnå wild card eller kvalificere sig til Tour de France, som da forventedes at skulle begynde i København i 2021. Løbets store åbningsfest i Danmark er siden rykket til 2022.

Steffen Kromann hilser på Team Sunweb-rytteren Casper Pedersen på en træningslejr i Calpe i Spanien i 2019. Riwal-rytteren til højre er Rasmus Quaade, som er en af blot fire ryttere, der har kontrakt med holdet i 2021. Foto: Ernst van Norde.

I år ramlede det hele imidlertid sammen på grund af coronakrisen, som førte til aflyste løb og udbredt tilbageholdenhed blandt sponsorer. Storsponsoren Readynez måtte trække sig, hvorefter den mindre sponsor Securitas trådte et skridt op og sikrede holdet mulighed for at køre sæsonen færdig.

Men jagten på en stor sponsor, som skulle garantere holdets eksistens på langt sigt, slog fejl.

Mens Steffen Kromanns tid som daglig leder af et cykelhold nu er ovre, holder han som medejer af holdet liv i den ild, der har brændt i ham og hans kompagnoner - broderen Claus og ejendomsinvestoren Mogens Tveskov - for at skabe noget godt og vigtigt i dansk cykelsport.

- Forhåbentlig får vi mulighed for at lave et kontinentalhold i 2021 med 10-12 ryttere. Det er vores ambition, siger Steffen Kromann.

- Og hvis det sker, så vil det være med en fornyet ambition om at vende tilbage til det professionelle felt i 2022.

- Håbet er fortsat, at en international virksomhed viser interesse for at blive navnesponsor for vores hold og bruge cykelsporten som platform for udbredelse af sit brand, siger Kromann, som i sin tid afhændede sit firma for på fuld tid at kunne arbejde som direktør for Danmarks største cykelhold.

- Det her var nok min tid i den daglige ledelse af et cykelhold. Jeg har været utroligt glad for det, men nu står jeg så uden job 1. januar, siger Kromann.

- Lige nu ser jeg ikke mig selv tilbage som daglig leder af et cykelhold. Den tid er nok ovre. Nu skal jeg finde noget andet, og jeg har da også noget på hånden. Det nytter ikke bare at sætte sig hen i et hjørne og ærgre sig. Jeg prøver at se muligheder i det her.

- Forhåbentlig kører holdet videre som kontinentalhold næste år, og så ved man jo aldrig, hvad der kan ske, siger Steffen Kromann.

