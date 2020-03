Hvis cykelrytteren Jonas Vingegaard er ved at være lidt utålmodig, er der ikke noget at sige til det.

En skade forhindrede stortalentet i at komme i sadlen i februar, og da han endelig var klar til forårsdebut, brød coronakrisen ud og satte en foreløbig stopper for sæsonen.

I begyndelsen af april runder han derfor et halvt år uden cykelløb, og med virusspredningen rundt omkring i Europa er det er umuligt at sige, hvornår han igen kan sætte et startnummer på sin Jumbo-Visma-trøje.

- Det har været et rigtig skodforår. Jeg var knæskadet i november, december og halvdelen af januar. Så kom jeg heldigvis over det, og jeg skulle have kørt i Italien, hvor løbet så blev aflyst.

- Jeg havde set frem til, at jeg snart skulle køre Baskerlandet Rundt, men det er sådan, det er, og det er helt klart den rigtige beslutning at aflyse alle løb, siger Jonas Vingegaard.

Han debuterede sidste år på cykelsportens øverste niveau og brillerede med en etapesejr i World Tour-løbet Polen Rundt.

En samlet andenplads i PostNord Danmark Rundt understregede potentialet, men resultatlisten for 2020 er foreløbig fuldstændig blank.

- Nu ved jeg ikke, hvor lang tid der går, inden jeg kommer til at køre cykelløb. Det kan godt være, at det ender med at blive en utrolig lang pause, konstaterer Jonas Vingegaard.

Den 23-årige klatrerytter forsøger at udnytte situationen til at opnå den grundform, som knæskaden forhindrede ham i at opbygge hen over vinteren.

Det sker på landevejene ved hjemmet i Glyngøre ved Limfjorden, hvor han forsøger at undgå kontakt med andre mennesker end kæresten.

- Det er da en totalt irriterende situation, som jeg håber snart er ovre. Jeg håber virkelig, at folk tager hensyn til det, der bliver sagt. Lad være med at samles i store grupper og sådan noget.

- Jeg prøver at holde motivationen oppe. Det kan selvfølgelig godt være svært, men jeg kan jo godt lide at cykle, og træning gør mig bedre, siger Vingegaard.

Han var i fuld gang med en træningslejr i Spanien, da Udenrigsministeriet i sidste uge kaldte alle danskere hjem fra udlandet.

Så var det farvel til træningsturene i det lune forårsvejr og direkte kurs mod nærmeste lufthavn.

- Det skabte lige lidt panik. Jeg skulle først have været hjemme i næste uge, men vi fik pludselig travlt med at komme afsted. Vi var heldige, at vi kunne nå at få booket nogle flybilletter, fortæller Jumbo-Visma-rytteren.

Med hans egne ord er 'det hele lidt på standby' i øjeblikket, men han slår fast, at der ikke er nogen, der skal have ondt af cykelryttere.

For der er langt større ting på spil.

- Det ville være lidt egoistisk at tænke, at vi bare skal ud og køre cykelløb. Hvor mange mennesker skal lade livet, fordi vi skal have lov til at køre?

- Man kan jo tage smitten med hjem og på den måde smitte andre. Så vi skal da overhovedet ikke køre lige for tiden. Man skal se ud over sin egen næse, lyder det fra Jonas Vingegaard.

Foreløbig er cykelsportens kalender ryddet frem til maj, men Den Internationale Cykelunion (UCI) er klar til at forlænge efterårssæsonen for at få plads til nogle af de aflyste løb.

