Etapevinder Asgreen: - Ikke i år

Kasper Asgreens etapesejr var vigtig for Soudal-Quickstep, der indtil da havde kørt et miserabelt Tour de France

Den har været helt gal på Soudal-Quickstep under dette Tour de France. Faktisk så meget, at manager Patrick Lefevere på vanlig bramfri vis offentligt kritiserede sine ryttere og kaldte dem pinlige.

Han udtrykte dog også håb om at få vendt tingene - og det lykkedes så i fjerdesidste forsøg, da Kasper Asgreen var hurtigst på målstregen i Bourg-en-Bresse.

En meget vigtig sejr for holdet, bedyrede Kasper Asgreen til Ekstra Bladet:

- Det er vigtigt for et hold som vores at komme fra Touren med en sejr. Vi har en lang historie for at gøre det.

- Jeg ved faktisk ikke, hvor mange år siden, det er, at vi er kommet fra Touren uden sejr. Men jeg er glad for, at det ikke er i år, sagde han.

Faktisk er det ikke sket siden Tour de France 2012 for det normalt højtydende belgiske mandskab - og med Asgreens sejr klarede de også skærene denne gang.

Den er hjemme. Kasper Asgreen kan nu også kalde sig for etapevinder i Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

En medalje og et smil til Kasper Asgreen, der sikrede Danmark sin 28. etapesejr i verdens hårdeste cykelløb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke ideelt

Og det var tiltrængt. Specielt efter at det helt store etapesejr-håb, sprinteren Fabio Jakobsen, måtte rejse hjem efter 11. etape uden at være kommet sig efter et styrt på 4. etape.

- Det har været en hård Tour, efter at Fabio måtte trække sig. Vi har været med i udbruddene et par gange, men uden rigtigt at kunne blande os, sagde Asgreen, der i første omgang heller ikke helt troede på sin og udbruddets chance.

- Det var ikke en ideel situation. Jeg havde håbet på at komme afsted med fem-seks andre, så vi var stærkere.

- Men det er tredje uge i Touren, og det kan ske, at udbruddet holder hjem. Heldigvis havde vi gode ben alle fire, sagde etapevinder Kasper Asgreen.