Etisk Komité: Ikke en lyssky handel

DCU-formand købte en cykel af et cykelhold, som DCU forinden havde udstedt en billig licens til, men der er intet at udsætte på handlen, fastslår DIF’s etiske komité

Nok skal en bestyrelsesformand i et specialforbund holde sig fra privat at handle med en af forbundets samarbejdspartnere, men da DCU-formand Henrik Jess Jensen i 2018 købte en cykel af det schweiziske cykelhold Bigla, som han forinden havde sikret en billig dansk licens, skete alt på markedsvilkår.

Det fastslår Etisk Komité under Danmarks Idræts-Forbund fredag i en udtalelse. Komitéen finder det ikke godtgjort, at Henrik Jess Jensen fik en uberettiget rabat på cyklen, rettelig en enkeltstartsramme, som han købte til sin datter.

Formanden betalte 7.500 kroner for den brugte Cervélo-ramme, mens en dansk Cervélo-ekspert over for Ekstra Bladet anslog, at en ramme af samme årgang typisk handles for 15.000 kroner.

Handlen var særligt interessant, fordi DCU få måneder forinden ydede Bigla-holdet en klækkelig rabat på en dansk licens. Henrik Jess Jensen oplyste i juni i en mail til Ekstra Bladet, at rabatten i 2018 var på ‘cirka 50 procent’. Listeprisen for en dansk licens er 40.000 kroner.

Det rejste mistanke om en lyssky handel, hvor det schweiziske hold ved Henrik Jess Jensens mellemkomst sparede 20.000 kroner på en dansk licens, mens formanden så til gengæld fik mulighed for at købe en billig cykel til sin datter.

Henrik Jess Jensen afviste enhver anklage.

Mistanken er da også grundløs, konkluderer Etisk Komité. På baggrund af udtalelser fra køber og sælger fastslår komitéen, at rammen er handlet til markedspris.

Alene på baggrund af DCU’s redegørelse finder komitéen videre, at rabatten til Bigla-holdet var et resultat af en vedtaget strategi om støtte til kvindecykling, og at rabatten til det udenlandske hold var vedtaget i DCU’s bestyrelse.

Dette har DCU ifølge komitéen dokumenteret med referater af bestyrelsesmøder. Den samme dokumentation delte Henrik Jess Jensen ikke med Ekstra Bladet, da vi efterspurgte den i juni.

Da henviste han blot pr. e-mail specifikt til et bestyrelsesmøde 7. februar 2018, hvor rabatten til det schweiziske hold skulle være blevet drøftet og vedtaget.

Dagsordenen og referatet af mødet rummer ingen omtale af rabatten til Bigla Pro Cycling. Mødedeltagere, som Ekstra Bladet har talt med, mindes ingen drøftelse af rabat til Bigla Pro Cycling - hverken 7. februar 2018 eller på noget andet bestyrelsesmøde.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra Henrik Jess Jensen og DCU-direktør Martin Elleberg Petersen.

Etisk Komité, som består af Ole Borch, Jens Evald, Else Guldager, Juliane Elander og Kurt Carstensen, oplyser i en pressemeddelelse, at den ikke har yderligere kommentarer til udtalelsen.

