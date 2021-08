Evenepoel slår Søren Kragh med et sekund

Det belgiske cykelfænomen Remco Evenepoel er årets vinder af Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt.

Den 21-årige Quick-Step-rytter havde før den afsluttende enkeltstart på godt 11 kilometer på Frederiksberg et forspring på over halvandet minut, og det var derfor blot en formssag at sikre den samlede sejr på 5. etape.

Alligevel tog han sin anden etapesejr i løbet, da han lige nøjagtig slog Søren Kragh Andersen (Sunweb) med et sekund på enkeltstarten.

Dagens tredjeplads gik til Mads Pedersen (Trek) seks sekunder efter, og det var nok til, at han rykkede op på løbets samlede andenplads.

Den sidste plads på podiet gik til hollandske Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

De to endte henholdsvis 1 minut og 32 sekunder og 2 minutter efter Evenepoel.

Remco Evenepoel vandt også løbets kongeetape til Vejle torsdag, hvor han satte konkurrenterne fuldstændig på plads i et imponerende soloshow.

Med de tre sejre i alt under PostNord Danmark Rundt har han nu vundet 19 sejre i sin stadig unge karriere.

De første ryttere på ruten rundt i Frederiksberg blev ramt af et skybrud, der gjorde det svært at skære svingene hurtigt.

Danske Morten Hulgaard (Uno-X) leverede den første hurtige tid og havde førstepladsen i en rum tid, inden den italienske tempospecialist Edoardo Affini (Jumbo-Visma) kom buldrende i solskin.

Den tidligere bronzevinder fra EM i enkeltstart slog Hulgaard med hele 21 sekunder på målstregen på Frederiksberg Allé med en tid på 12 minutter og 20 sekunder.

De største konkurrenter til Affini lå alle godt til i klassementet, og startede derfor blandt de sidste. En af dem var Søren Kragh Andersen, der ikke har haft det bedste løb.

Men lørdag var der diamanter i benene. Han viste igen, hvorfor han er specialist på korte enkeltstarter, da han slog Affinis tid med seks sekunder.

Herefter ventede blot de ti bedste i klassementet før enkeltstarten.

Etapeløbstalentet Mattias Skjelmose Jensen (Trek) kørte stærkt, men kun stærkt nok til en syvendeplads. Et andet dansk talent Anthon Charmig (Uno-X) forsvarede sin samlede sjetteplads ved at blive nummer 80 på enkeltstarten.

Mads Pedersen var en af dagens favoritter, men havde ikke helt samme fart som Søren Kragh Andersen. Pedersen kørte sig op på den samlede andenplads, men måtte nøjes med en tredjeplads på enkeltstarten.

For Søren Kragh Andersen måtte også til slut se sig slået, da Evenepoel iklædt den blå førertrøje satte dagens bedste tid med 12 minutter og 13 sekunder - blot et sekund hurtigere end danskeren, der var tæt på sin første etapesejr i PostNord Danmark Rundt nogensinde.

Søren Kragh Andersen fik dog kørt sig op på løbets samlede sjetteplads med den gode enkeltstart.

Ud over den blå førertrøje vandt Remco Evenepoel også løbets ungdomskonkurrence. Mads Pedersen tog sig af pointkonkurrencen, mens Rasmus Bøgh Wallin fra det danske landshold både vandt bakkekonkurrencen og fighterkonkurrencen.