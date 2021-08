Evighedstalent tager førertrøjen i Vueltaen

Rein Taaramäe (Wanty) vandt mandag 3. etape af Vuelta a España, der sluttede på toppen af kategori 1-stigningen Picón Blanco.

Samtidigt overtager den 34-årige ester løbets røde førertrøje fra Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Taaramäes triumf falder ti år efter, at han vandt sin første og indtil mandag eneste etapesejr i Vueltaen.

Esteren var en del af dagens udbrud og viste sig klart stærkest op ad Picon Blanco, hvor han kørte over stregen med 21 sekunder ned til Joe Dombrowski (UAE Emirates), der blev nummer to på etapen.

Kenny Elissonde (Trek) og Lilian Calmejane (AG2R), der også var en af udbruddet, sluttede som nummer tre og fire, mens Enric Mas (Movistar) var stærkest i favoritfeltet.

I det samlede klassement har Taaramäe 25 sekunder ned til Elissonde, mens Roglic, der har vundet Vueltaens seneste to udgaver, er treer. 30 sekunder efter esteren. Calmejane og Mas er nummer fire og fem.

Løbets danske trio Mads Würtz Schmidt (Israel), Magnus Cort (EF) og Andreas (Lotto Soudal) tabte alle en del tid mandag og er langt efter i klassementet.

Würtz blev på etapen bedste dansker på 79.-pladsen. I det samlede klassement er han nummer 74 og har over seks minutter til den røde trøje.

Et udbrud med i alt otte ryttere prægede det meste af dagen, og det fik lov at opbygge et forspring på ni minutter, mens Jumbo-Visma stille og roligt bevarede kontrollen i feltet.

Først før de to afsluttende stigninger og cirka 25 kilometer fra målstregen skruede feltet for alvor op for farten, og så raslede forspringet hurtigt ned.

Lilian Calmejane forsøgte adskillige gange at køre fra resten af udbruddet op ad Picón Blanco. Men han blev hver gang kørt ind, og godt fire kilometer måtte han helt slippe, da tre ryttere skilte sig ud.

Rein Taaramäe, Kenny Elissonde og Joe Dombrowski forsøgte at holde det efterhånden decimerede favoritfelt bag sig og samtidigt køre sig hver især i stilling til spillet om etapesejren.

Med tre kilometer til stregen stak 34-årige Taaramäe afsted og satte effektivt Elissonde og Dombrowski til vægs og kørte sig til en af karrierens største sejre.

I favoritfeltet forsøgte flere på skift at sikre sig sekunder, men slutteligt var tidsforskellene begrænset blandt de største favoritter.

Tirsdag venter det Vuelta-feltet 164 flade kilometer fra El Burgo de Osma til Molina de Aragón.