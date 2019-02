Exceptionel Tour-gevinst for Danmark? Ekspert skyder det ned

Begejstret, som havde han netop vundet Tour de France, talte erhvervsminister Rasmus Jarlov torsdag om den ’exceptionelt gode forretning’, som det franske etapeløb bliver for Danmark, når løbet skydes i gang i København i 2021.

Intet vurderes at kunne gå galt, for de 88 millioner kroner, som stat, kommuner og regioner skyder i projektet, kommer mange gange igen, forsikrede Jarlov.

- Vi forudser ikke store budgetoverskridelser, og de skulle under alle omstændigheder være helt enorme, hvis ikke det her skulle blive en exceptionelt god forretning for Danmark, sagde Rasmus Jarlov efter pressemødet på Københavns Rådhus, da den danske Tour-start officielt var bekræftet.

Rasmus Klarskov Storm, som er analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut i København, maner dog til besindighed.

Han understreger, at det kun er udenlandske turister, der er kommet til Danmark på grund af Tour de France, der kan tælle med som en gevinst for samfundsøkonomien.

- Danske turister flytter bare forbruget rundt i landet og bidrager ikke med noget ekstra. Det er de udenlandske, der sikrer en ekstra indtægt, siger Rasmus Klarskov Storm.

- Hvis de indtægter overstiger samtlige omkostninger til sikkerhed, oprydning, afvikling og så videre, så er der et reelt overskud. Al erfaring viser dog, at et overskud aldrig bliver så stort som forventet.

Jarlov, som også er minister for turisme, nyder især udsigten til den reklameværdi, som de tre dages cykelløb i 2021 forventes at give Danmark. Düsseldorf, som var vært for Tour-starten i 2017, siges at have sikret sig reklame til en værdi af 3,3 milliarder kroner.

- Man skal tage de tal med meget stort forbehold. Flytter man kommaet et hak til venstre, er tallet nok mere realistisk. Reklameværdi er et inflationstal, siger Rasmus Klarskov Storm.

- Vi præsenteres for meget store tal, som får os til at tro, at der er tale om en vældigt god forretning, men det er det ikke nødvendigvis. Man skal være forsigtig med at overdrive effekten af et sådant arrangement, for ingen kan vide, hvad effekten af en hypotetisk beregnet reklameværdi er, siger Rasmus Klarskov Storm.

Det ved vi om Tour de France Grand Départ i Danmark - Hele Tour de France feltet kommer til Danmark for at køre de tre første etaper i sommeren 2021. - Starten i Danmark har fået sloganet "The greatest cycling race in the world meets the best cycling city in the world". - 900.000 tilskuere forventes at overvære de tre etaper i Danmark. - Budgettet for den danske Grand Départ er sat til 88 millioner kroner. - Tour de France transmiteres i 190 lande og har rundt regnet 3,5 milliarder tv-seere under løbet verden over. - Dagen efter den tredje etape afholdes hviledag, og holdene flyver til Frankrig. Sådan kommer de tre etaper til at se ud:

