Fåmælt Vingegaard: - Det må du spørge Tadej om

Jonas Vingegaard ønskede ikke at gå ind i debatten om, hvorvidt Tadej Pogacar ser ud til at blive bedre og bedre dag for dag i Touren

Det er en af hans helt store forcer.

Jonas Vingegaard er eminent til at restituere, og han bliver som oftest stærkere og stærkere i løbet af Tour de France.

Også i dette års udgave har han sagt, at han føler sig bedre og bedre kørende dag for dag.

Problemet for manden i den gule trøje er imidlertid, at det samme ser ud til at være tilfældet for Tadej Pogacar.

Men er det også sådan, Jonas selv ser det? Det spørgsmål fik Jumbo-Visma-kaptajnen i kølvandet på søndagens dugfriske tidstab til sloveneren.

- Det må du spørge Tadej om, svarede Vingegaard.

Hvilket selvfølgelig er den mest naturlige måde at returnere den bold på.

Alligevel er der ingen tvivl om, at det er et af de helt store temaer, der bliver afgørende i dette års udgave af verdens største etapeløb.

For hvem holder bedst på energien i den udmarvende duel?

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tadej Pogacar tog otte sekunder på Jonas Vingegaard efter et sent angreb på Puy de Dome. Foto: Bernard Papon/Ritzau Scanpix

Særlig dag i Touren

Efter første bjergslag i Pyrenæerne så det ud til, at sloveneren var mærket af sin vanskelige optakt til løbet som følge af den lange skadespause.

Her tabte Pogacar mere end et minut til Vingegaard, som satte sin rival eftertrykkeligt på Col de Marie Blanque.

Men siden har den dobbelte Tour-vinder svaret igen over to omgange på de følgende bjergetaper. Alligevel er danskeren ikke nervøs trods seneste tidstab på Puy de Dome.

- Jeg havde det egentlig ganske udmærket. Men som jeg har sagt tidligere, mener jeg, at de her etaper passer ham bedre, end de passer mig. Jeg skal bare forsøge at følge ham, men han var bare en smule bedre igen i dag (søndag, red.), fortæller Vingegaard.

Annonce:

Manden i den gule trøje kunne - trods de tabte sekunder - glæde sig over, at han havde taget del i en særlig dag i Tourens historie. Mytiske Puy de Dome har ikke været på ruten siden 1988, hvor danske Johnny Weltz vandt på vulkanen.

- Det var en virkelig hård oplevelse. Det var enormt stejlt, og det var meget varmt i dag. Men det var en fed oplevelse at prøve at køre op ad Puy de Dome. Det var en virkelig fed stigning, forklarer Vingegaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------