Får ikke en krone for VM: - Landsholdet handler om ære

De cykelryttere, der skal repræsentere de danske farver ved VM i Østrig får ikke en krone for at stille op - i modsætning til fodboldspillerne, der fik halvanden million kroner pr. spiller

Forskellen på at være en af landets bedste cykelryttere og en af landets bedste fodboldspillere er til at få øje på. Ikke mindst hvis man kigger på bankkontoen efter et verdensmesterskab.

De danske cykelryttere, der repræsenterer Danmark ved VM i Østrig den kommende uge får således ikke nogen penge for at banke pedalerne rundt på de østrigske landeveje.

Til gengæld er der sørget for transport, kost og logi på Danmarks Cykle Unions regning.

- Når vi snakker landsholdsregi, så skal det være båret af rytternes lyst til at køre og repræsentere landsholdet. Det skal betragtes som en ære, siger kommunikationsansvarlig, Morten Anderson.

- Det har vi sgu aldrig gjort

Og sådan er opfattelsen også hos rytterne.

- Det har vi sgu aldrig gjort, griner Matti Brechel, der vandt henholdsvis bronze og sølv i 2008 og 2010, når snakken falder på betaling for VM.

- Vi kører ikke for landsholdet for at tjene penge. Det er noget andet, der driver det. Vi bliver betalt af vores forskellige hold, og så håber vi, at der en bonus, hvis vi går hen og vinder.

- At skulle få penge for at repræsentere sit land til VM, det er svært at forestille sig. Det er en stor ting for mig at få lov at repræsentere Danmark og trække den danske trøje over hovedet, siger Matti Breschel.

Den holdning deles af VM-debutanten Kasper Asgreen, der søndag vandt VM-guld i holdtidskørsel med sit hold, Quick-Step Floors.

- For mig er det en ære at stille op for min nation, så jeg forventer ikke, at jeg skal have noget som helst fra forbundet for at stille op. Det gør jeg med glæde, siger Kasper Asgreen, der ikke ærgrer sig over, at fodboldspillere honoreres markant bedre for deres indsats i rødt og hvidt.

- Der er sikkert mange grunde, som jeg ikke kender, til at de skal have noget for at stille op. Kommercielt er det også bare en større sportsgren, så de har noget mere at forhandle med. Det gider jeg ikke græde snot over, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kasper Asgreen (th) i selskab med Mikkel Bjerg. Den 23-årige rytter debuterer ved elite-VM. Foto. Claus Bonnerup

En verden til forskel

Den manglende betaling står i skarp kontrast til det danske fodboldlandsholds 23 spillere, der blev forgyldt under sommerens VM i Rusland.

DBU betalte ifølge Spillerforeningen 8,6 millioner kroner til spillerne - svarende til 373.000 kroner pr. spiller.

Det er dog småpenge i forhold til den bonus, spillerne forhandlede sig til oveni. 739.000 kroner kunne samtlige spillere indkassere bare for at deltage i slutrunden, men da Danmark som bekendt kvalificerede sig til ottendedelsfinalen blev det beløb hævet til 1.184.000 kroner.

Samlet set var der altså lidt mere end halvanden million kroner pr. spiller for at trække i landsholdstrøjen i Rusland.

De voldsomt forskellige beløb skal naturligvis ses i lyset af, at VM i fodbold indbragte DBU et startbeløb på 60 millioner kroner fra FIFA, som steg i takt med præstationerne og det videre avancement til ottendedelsfinalen. Omvendt sendes der ikke på samme måde penge af sted til Danmarks Cykle Union.

Derfor vanker der heller ingen bonus fra DCU, hvis resultaterne flasker sig.

- Nej, der er ingen bonus – så der er kun præmiepengene fra UCI, hvis man slutter på podiet, og det er kutyme at dele præmiepenge med sine holdkammerater, siger Morten Anderson.

I runde tal giver en guldmedalje 56.000 kroner, sølv udløser 37.000 kroner, og så er der 26.000 kroner til tredjepladsen.

- Det er meget beskedne tal – på den måde handler VM faktisk primært om prestige og sportslig ære, siger Morten Anderson.

Kommercielle rettigheder

De manglende penge kompenseres dog en anelse ved, at rytterne til gengæld har frit lejde til at have deres egne og rytternes respektive klubbers sponsorer på tøjet, mens de kører VM.

- Det er lidt andre forhold end i fodboldens verden. Der er nogle andre penge i sporten, men der er også nogle andre indforståede aftaler.

- Når rytterne kører i vores landsholdstøj, så har de stadig deres teamnavne på bukserne. Og de kører med egne hjelme og egne cykler. Så i stedet for at gå ind i et langt og dårligt slagsmål, så er der generelt i sporten en fælles forståelse af, at det handler om lyst og ære i forhold til at repræsentere landsholdet, siger Morten Anderson.

De kommercielle rettigheder er ellers et punkt hvor eksempelvis fodboldspillere har mere end almindeligt svært ved at komme overens med deres forbund.

De danske landsholdsspillere stillede således ikke op til Danmarks venskabskamp mod Slovakiet i begyndelsen af september, hvor man i stedet måtte sende en række amatører af sted.

Det skyldes blandt andet, at Spillerforeningen ikke kunne blive enige med DBU om de kommercielle rettigheder - blandt andet fordi spillerne insisterer på at have personlige sponsorer i direkte konkurrence med DBU's sponsorer.

Sådan kører de til VM Mandag kl. 10:10 Kvinder junior tidskørsel Mandag kl. 14:40 Herrer U23 tidskørsel Tirsdag kl. 10:10 Herrer junior tidskørsel Tirsdag kl. 14:40: Kvinder tidskørsel Onsdag kl. 14:10: Herrer tidskørsel Torsdag kl. 09:10: Kvinde junior linieløb Torsdag kl. 14:40: Herre junior linieløb Fredag kl. 12:10: Herrer U23 linieløb Lørdag kl. 12:00: Kvinder linieløb Søndag kl. 9:40: Herrer linieløb

Se også: Gigantisk cykel-bedrift: Dansker sikrer VM-guld

Se også: Danske cykelkvinder henter sølv og bronze i VM-holdløb

Bor i en campingvogn: OL-helt satser alt for sin nye drøm