- Får tæv af Vingegaard

Mattias Skjelmose fik søndag sit endelige gennembrud på cykelsportens helt store scene.

Med den samlede sejr i World Tour-løbet Schweiz Rundt slog Skjelmose fast én gang for alle, at han er værd at holde øje med nu og i fremtiden.

Hvis man er i tvivl, kan man blot kigge på, hvem han i Schweiz henviste til de sekundære placeringer i klassementet.

Juan Ayuso, der anses som en af sportens største talenter, blev nummer to, mens den belgiske superstjerne Remco Evenepoel, der er regerende verdensmester, måtte nøjes med tredjepladsen.

- De (Ayuso og Evenepoel, red.) er begge meget unge ligesom mig, men de er jo cykelsportens 'wonderkids', og det er jeg ikke blevet kaldt endnu, så det er rart at slå dem, siger 22-årige Skjelmose til TV 2 Sport efter den samlede sejr.

Schweiz Rundt er et af de to primære opvarmningsløb til Tour de France, som Skjelmose stiller op i om to uger.

Han tør dog ikke drømme alt for stort om, hvad det kan blive til i verdens største cykelløb.

- Jeg må jo gerne drømme, men jeg tror, jeg får nogle tæv af Vingegaard, lød det grinende fra Skjelmose.

- Nu må vi se. Det her er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig langt til et Tour-podie. Vingegaard og Pogacar er stadig et niveau over alle os andre.

Tour de France begynder 1. juli i Bilbao i Spanien. Det er første gang, Skjelmose stiller op i løbet.