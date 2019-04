Fabelagtig Fuglsang slået på stregen

Jakob Fuglsang viste onsdag, at han er i sit livs form, da han blev nummer to i klassikeren Flèche Wallonne.

Den danske Astana-kaptajn var først mand i favoritgruppen til at røre på sig på den berømte afslutningsbakke, Mur de Huy, og kun Deceuninck-QuickSteps forhåndsfavorit, Julian Alaphilipppe kunne følge med danskeren.

Resten af favoritfeltet så ud til at stå stille, da Fuglsang accelererede, og det så længe ud til, at han kunne holde Alaphilippe bag sig.

Franskmanden kom dog forbi - men løbet var ikke slut for Fuglsang.

Han havde et gear mere og var tæt på at overhale favoritten, der krydsede målstregen en hjulbredde foran danskeren.

Julian Alaphilippe slår lige nøjagtig Jakob Fuglsang på muren i Huy. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

Et fantastisk resultat for Jakob Fuglsang, der som sådan ikke plejer at være favorit på den eksplosive afslutning, men som regel benytter det som opvarmning til søndagens Liège-Bastogne-Liège.

- Jeg kørte lidt langt ude fra for at tage brodden af de andre, der er mere eksplosive.

- Jeg havde gode ben og god moral.

- Så vi må se, om jeg ikke kan gøre det bedre på søndag, sagde en forpustet Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

Det var tredje gang, at Julian Alaphilippe og Jakob Fuglsang sad alene sammen i finalen i et stort cykelløb i år.

Første gang var i Strade Bianche, hvor Alaphilippe også vandt, og så var det i sidste søndags Amstel Gold Race, hvor de tog blev hentet kort før mål.

- Det var endnu en gang Fuglsang, jeg sad med i finalen, og jeg er glad for at vinde. Jeg respekterer ham rigtig meget. Vi var begge skuffede efter i søndags, men jeg er glad for at kunne vinde i dag, sagde Julian Alaphilippe efter løbet.

Italienske Diego Ulissi (UAE) vandt spurten i favoritgruppen og blev dermed sidste mand på podiet.

Forårsklassikerne slutter med monumentet Liège-Bastogne-Liège på søndag - igen med Jakob Fuglsang i en favoritrolle.

