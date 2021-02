Fænomenal dansker: Kyllingen jubler

Det vælter fortsat frem med store danske cykeltalenter på den internationale cykelscene.

Torsdag var det så Jumbo-Vismas danske stortalent Jonas Vingegaards tur til at vise talentet frem, da der var bjergafslutning i årets første World Tour-løb UAE Tour.

Den 23-årige dansker sad med alle favoritterne ind på etapens bjergafslutning Jebel Jais, og da der manglede små to kilometer, prøvede danskeren lykken, da der var stilstand mellem favoritterne.

Først hentede han etapens sidste overlevende udbryder Alexey Lutsenko og derpå kunne han køre først i mål - to sekunder foran sidste års Tour-vinder Tadej Pogacar og dennes værste konkurrent i den samlede stilling Adam Yates.

Vingegaards indsats imponerede, men overraskede ikke Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen.

- Han viste jo allerede fin form på løbets enkeltstart (Vingegaard blev nr. 13, red.), så han har vist, at forårsformen er der.

- Han havde gode ben og et godt øje for at finde det rette øjeblik. Selvfølgelig havde han også den fordel, at han var ude af kampen om det samlede klassement og derfor var ufarlig for favoritterne, siger Rasmussen.

- Han slog dem ikke fair and square, men fik lov at køre væk, da favoritterne tøvede. Selvfølgelig er det godt gået, at han kan holde dem stangen den sidste kilometer, men han var ufarlig for dem i dag, forklarer Kyllingen.

Vingegaard gav også i sidste års Vuelta a Espana prøver på sit store talent i bjergene, hvor han hjalp holdets kaptajn Primoz Roglic til sejr i etapeløbet, og Michael Rasmussen spår da også Jumbo-Visma-danskeren en stor fremtid.

- Der er ingen tvivl om, at han afgjort er Danmarks næste store etapeløbshåb. I øvrigt sammen med Mathias Skjelmose (som ligger 6'er samlet i UAE Tour, red.), lyder det lovende fra Rasmussen.

Sejren torsdag var Vingegaards anden sejr i sin professionelle karriere. Han vandt 6. etape i Polen Rundt i 2019.

Der bliver efter alt at dømme ikke nogen Tour de France-debut til den 24-årige dansker i år. Efter planen skal han igen i år være hjælperytter i bjergene for holdets kaptajner, når Vueltaen skal køres til september.

Men i fremtiden er håbet, at det er Vingegaard, som bliver frontmand i de høje bjerge.

