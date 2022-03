Fænomenal triumf: Stortalent tager sit livs sejr

Det er få ryttere fra Eritrea, der gennem tiden har gjort sig bemærket i professionel cykelsport.

Men søndag skrev Biniam Girmay sig ind i historiebøgerne. Her vandt den blot 21 år gamle eritreer, som kører for Intermarché-holdet, nemlig den belgiske klassiker Gent-Wevelgem.

Girmay, der kører sin første fulde sæson på sportens højeste niveau, World Touren, kom til mål med Dries Van Gestel (TotalEnergies), Jasper Stuyven (Trek) og Christophe Laporte (Jumbo-Visma) og slog altså dem alle tre i spurten om sejren.

Sejren gør Biniam Girnay til den første afrikaner, der har vundet Gent-Wevelgem. Han har nu i alt syv professionelle sejre på cv'et, hvoraf søndagens er den klart største.

Søren Kragh Andersen (DSM) havde indledt en jagt på kvartetten kort før mål, men nåede dem lige præcis ikke. Danskeren blev nummer fem.

Løbets største navne begyndte at føle hinanden på tænderne med cirka 100 kilometer tilbage. Frem mod rutens første korte, men stejle bakker blev farten skruet godt op.

Den brostensbelagte Kemmelberg-bakke skulle vise sig at blive scenen for nogle af de mest opsigtsvækkende øjeblikke.

Første gang, rytterne kørte over den, gav Kasper Asgreen tempoet et nøk op. På den anden tur over Kemmelberg, hvor der var cirka 50 kilometer til mål, trådte Kasper Asgreen igen på speederen, hvilket kortvarigt skabte splittelse.

På den tredje og sidste bestigning af Kemmelberg - med 35 kilometer til mål - trådte Wout van Aert så an. En danskertrio med Asgreen, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen indledte jagten sammen med et par andre og fangede den belgiske altmuligmand.

Men selv om Kemmelberg altså dannede ramme om flere offensiver, så var det ikke her, at nogen for alvor gjorde en forskel.

Det skete med 25 kilometer tilbage. Her kørte en kvartet, der altså nåede helt til mål, væk.

Sammensætningen i frontgruppen gjorde, at to stærke hold - Laportes Jumbo-Visma og Stuyvens Trek - var taget ud af ligningen i favoritgruppen i forhold til få hevet de forreste i land igen.

Det betød, at andre skulle tage initiativet, men det skete først, da det var for sent. Da favoritgruppen nåede tokilometerporten havde Søren Kragh Andersen mistet tålmodigheden. Danskeren kørte væk i jagten på kvartetten i front, som begyndte at se hinanden an.

Men Kragh Andersen var altså for sent på den og endte som tilskuer til de forrestes kamp om sejren.